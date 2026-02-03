Спортс’’ покажет матчи «Монако» Головина, «Лиона» Эндрика и «Марселя» в 1/8 финала Кубка Франции совместно с ТВ Старт

Спортс’’ покажет матчи 1/8 финала Кубка Франции совместно с ТВ Старт.

3 февраля «Марсель » примет «Ренн », трансляция начнется в 23:10 по московскому времени. Прокомментируют Антон Никитин и автор Спортса’’ Артем Денисов.

4 февраля «Лион » Эндрика сыграет дома с «Лавалем » из Лиги 2, начало матча в 22:30 по московскому времени. Прокомментируют Алексей Золин и Вадим Лукомский.

5 февраля «Монако» Александра Головина встретится в гостях со «Страсбуром», предматчевая студия с участием Вадима Лукомского и Антона Никитина начнется в 22:30, стартовый свисток прозвучит в 23:00. Прокомментируют Виталий Ошовский и Артем Денисов.