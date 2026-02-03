Спортс’’ покажет матчи «Монако» Головина, «Лиона» Эндрика и «Марселя» в 1/8 финала Кубка Франции совместно с ТВ Старт
Спортс’’ покажет матчи 1/8 финала Кубка Франции совместно с ТВ Старт.
3 февраля «Марсель» примет «Ренн», трансляция начнется в 23:10 по московскому времени. Прокомментируют Антон Никитин и автор Спортса’’ Артем Денисов.
4 февраля «Лион» Эндрика сыграет дома с «Лавалем» из Лиги 2, начало матча в 22:30 по московскому времени. Прокомментируют Алексей Золин и Вадим Лукомский.
5 февраля «Монако» Александра Головина встретится в гостях со «Страсбуром», предматчевая студия с участием Вадима Лукомского и Антона Никитина начнется в 22:30, стартовый свисток прозвучит в 23:00. Прокомментируют Виталий Ошовский и Артем Денисов.
Опубликовал: Вадим Высоцкий
22 комментария
А "Марсель" и "Страсбур" чьи?
Марсель Добровольского, Страсбур Мостового
Марсель комиссара Жибера
А Эндрик русским уже стал или что? С каких пор "Лион Эндрика" появился, это кто вообще и с чего такое внимание к нему?
А при чем тут русским стал?
А при чем тут русским стал?
Может быть при том, что раньше эту присказку про Монако Головина и ПСЖ Сафонова применяли только к русским игрокам? Не? Не смекаешь? С таким же успехом можно теперь говорить Реал Мбаппе, Арсенал Эдегора, Ювентус Калюлю, Ливерпуль Вирца, Зенит Джона Джона
Эндрик это кто, чтобы его в заголовок включать? По сути нонейм и запасной в Реале
Не ноунейм
Реал Эндрика возмущён обозначением Лиона сотрудниками спорца
Марсель Обамеянга. Или Гринвуда хотя бы
бернара тапи
и Марселя Гринвуда)))
А где Марсель Нванери? Он дороже Эндрика сейчас почти в 2 раза)
с детства за Эндрика ! вперед брат !
