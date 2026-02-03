  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Спортс’’ покажет матчи «Монако» Головина, «Лиона» Эндрика и «Марселя» в 1/8 финала Кубка Франции совместно с ТВ Старт
Видео
22

Спортс’’ покажет матчи «Монако» Головина, «Лиона» Эндрика и «Марселя» в 1/8 финала Кубка Франции совместно с ТВ Старт

Спортс’’ покажет матчи 1/8 финала Кубка Франции совместно с ТВ Старт.

3 февраля «Марсель» примет «Ренн», трансляция начнется в 23:10 по московскому времени. Прокомментируют Антон Никитин и автор Спортса’’ Артем Денисов.

4 февраля «Лион» Эндрика сыграет дома с «Лавалем» из Лиги 2, начало матча в 22:30 по московскому времени. Прокомментируют Алексей Золин и Вадим Лукомский.

5 февраля «Монако» Александра Головина встретится в гостях со «Страсбуром», предматчевая студия с участием Вадима Лукомского и Антона Никитина начнется в 22:30, стартовый свисток прозвучит в 23:00. Прокомментируют Виталий Ошовский и Артем Денисов.

Когда Пеп уйдет из «Сити»?12902 голоса
Этим летомЭнцо Мареска
Летом 2027-гоПеп Гвардиола
Еще не скороМанчестер Сити
Опубликовал: Вадим Высоцкий
logoРенн
logoЭндрик
logoКубок Франции
logoЛаваль
видео
logoАлександр Головин
logoМонако
logoСтрасбур
logoМарсель
logoЛион
logoСпортс
logoлига 1 Франция
logoТВ СТАРТ
22 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
А "Марсель" и "Страсбур" чьи?
Ответ Andrey Kuritcyn
А "Марсель" и "Страсбур" чьи?
Марсель Добровольского, Страсбур Мостового
Ответ Nick2012
Марсель Добровольского, Страсбур Мостового
Марсель комиссара Жибера
А Эндрик русским уже стал или что? С каких пор "Лион Эндрика" появился, это кто вообще и с чего такое внимание к нему?
Ответ Konstantin Frolov
А Эндрик русским уже стал или что? С каких пор "Лион Эндрика" появился, это кто вообще и с чего такое внимание к нему?
А при чем тут русским стал?
Ответ По Джи
А при чем тут русским стал?
Может быть при том, что раньше эту присказку про Монако Головина и ПСЖ Сафонова применяли только к русским игрокам? Не? Не смекаешь? С таким же успехом можно теперь говорить Реал Мбаппе, Арсенал Эдегора, Ювентус Калюлю, Ливерпуль Вирца, Зенит Джона Джона
Эндрик это кто, чтобы его в заголовок включать? По сути нонейм и запасной в Реале
Ответ bat0nx
Эндрик это кто, чтобы его в заголовок включать? По сути нонейм и запасной в Реале
Не ноунейм
Реал Эндрика возмущён обозначением Лиона сотрудниками спорца
Марсель Обамеянга. Или Гринвуда хотя бы
Ответ kokakoka
Марсель Обамеянга. Или Гринвуда хотя бы
бернара тапи
и Марселя Гринвуда)))
А где Марсель Нванери? Он дороже Эндрика сейчас почти в 2 раза)
с детства за Эндрика ! вперед брат !
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
Товарищеский матч. «Интер Майами» Месси сыграет с «Барселоной» Гуаякиль
56 минут назад
Отец Ямаля выложил изображение Ламина с Марадоной и нарезку с моментами игры сына: «Просто гордый отец, спасибо моим родным за все»
сегодня, 22:13Фото
«Лион» Фонсеки выиграл 12 матчей подряд. Клубный рекорд – 14 побед
сегодня, 22:04
Чемпионат Испании. «Барселона» разгромила «Мальорку», «Реал Сосьедад» Захаряна победил «Эльче»
сегодня, 21:58
Чемпионат Италии. «Наполи» победил «Дженоа», «Фиорентина» сыграла вничью с «Торино»
сегодня, 21:48
Эндрик удален в игре с «Нантом» – вторую желтую форварду «Лиона» заменили на красную после ВАР. У арендованного у «Реала» бразильца 5+2 в 6 матчах
сегодня, 21:41Фото
Ямаль первым в топ-лигах совершил 100 обводок в этом сезоне. Доку на 2-м месте с 62 обыгрышами
сегодня, 21:34
Морган о забастовке Роналду: «Я понимаю, что он чувствует, и на 100% его поддерживаю»
сегодня, 21:25
Франк – худший тренер клубов «Большой шестерки» с момента появления этого понятия. Во главе «Тоттенхэма» он выиграл 28% матчей АПЛ – меньше Аморима, Ходжсона, Поттера
сегодня, 21:12
У экс-защитника «Спартака» и «Динамо» Кирилла Комбарова родился пятый сын
сегодня, 21:10Фото
Ко всем новостям
Последние новости
Степаненко о Мудрике: «Бернабеу» аплодировал ему в конце дебютной игры. Хочу, чтобы Миша достиг того, что у него в голове – там как минимум «Золотой мяч». Но к нему нужен подход, он интроверт»
сегодня, 22:07
Чемпионат Франции. «Лион» в меньшинстве победил «Нант», «Монако» Головина в воскресенье встретится с «Ниццей», «ПСЖ» Сафонова – с «Марселем»
сегодня, 22:05
«Борнмут» выкупит у «Милана» Хименеса – испанец провел нужное количество матчей. «Россонери» получат 19+5 млн евро, «Реалу» полагается 50%
сегодня, 21:55
Кондаков из «Зенита»: «Роналду симпатизирую с детства. Месси – футболист от бога, а Криштиану нравится тем, что сделал себя сам. Ему 41 год, а он продолжает рекорды ставить»
сегодня, 21:48
«Вулверхэмптон» за 25 млн евро продал Арьяса «Палмейрасу». Вингера покупали в июле за 20 млн
сегодня, 21:29
Пострадавший при пожаре на курорте в Швейцарии игрок «Меца»: «Я кричал имена друзей, но ответа не было. Вокруг обгоревшие люди – как сцена войны. Из-за адреналина я не чувствовал боли»
сегодня, 20:47
Глушаков о малом числе россиян в евролигах: «Где на них смотреть – в РПЛ? Будем на международной арене – будет больше предложений. Если игрок хороший – купят, большие клубы не смотрят на суммы»
сегодня, 20:03
У «Ньюкасла» 1 победа в 9 последних матчах – сегодня 2:3 с «Брентфордом»
сегодня, 19:47
Флик о желтой за разговоры с судьей: «Я просто сказал, что игроки «Мальорки» слишком близко выставили стенку. И на Ямале был пенальти»
сегодня, 19:38
Игор Тиаго из «Брентфорда» забил 17-й гол в АПЛ – «Ньюкаслу» с пенальти. Только у Холанда больше – 20
сегодня, 19:35
Рекомендуем