Лидер − «Ньюкасл», самое популярное повреждение − подколенное сухожилие. Что происходит с травмами в АПЛ? 🤕

Очень опасная ситуация для клубов.

Когда после поражения от «Борнмута» защитник «Ньюкасла» Киран Триппьер эмоционально обратился к болельщикам, его мысль была предельно ясна: «Сколько у нас травм?» Он повторил эту фразу три раза.

Англичанин прав: в настоящее время «Ньюкасл» лидирует в АПЛ по количеству травмированных игроков − 11 футболистов. Общее количество травм в лиге сезона-2023/24 достигло нового максимума.

По данным аналитика Бена Диннери, основателя компании Premier Injuries, за три с небольшим месяца чемпионата игроки получили 196 травм − на 15% больше, чем за последние четыре кампании.

BBC Sport провел небольшое исследование, задав следующие вопросы: сколько игроков травмировалось у каждой команды АПЛ, почему так много игроков получают травмы, это тенденция или что-то иное.

Голая статистика

«Ньюкасл» впервые за двадцать с лишним лет вышел в Лигу чемпионов, что увеличило количество сыгранных матчей. Со старта сезона у «сорок» травмы получали 14 игроков, а в данный момент недоступны 11. Это рекордный показатель в лиге, который клуб делит с «Манчестер Юнайтед».

Проще всего сказать, что больше травмируются игроки команд, участвующих в еврокубках. Однако это не совсем так. Например, «Вест Хэм» играет в Лиге Европы, но на данный момент у клуба нет травмированных, а всего за сезон их было пять − самый низкий показатель в АПЛ.

По мнению Диннери, одна из причин такой разительной разницы при схожем графике заключается в том, что в прошлом сезоне игроки «Ньюкасла» прикладывали слишком много усилий ради результата без ротации. За весь сезон-2022/23 у них было всего 15 повреждений.

Диннери добавил: «Ньюкасл» был единственной командой в пяти ведущих европейских лигах, где девять игроков основного состава смогли сыграть в прошлом сезоне не менее 75% минут в чемпионате, что неслыханное явление».

Влияние зимнего чемпионата мира в Катаре

По мнению Диннери, зимний чемпионат мира 2022 года мог стать дополнительным стрессом для футболистов. Первая половина сезона АПЛ сезона-2022/23 была уплотнена, чтобы успеть до начала турнира сыграть больше матчей.

К 24 октября сыграли 11 матчей, а некоторые команды и все 12. На тот момент зафиксировали 151 травму − на 45 меньше, чем в этом сезоне. После чемпионата мира клубы ринулись наверстывать календарь.

«Со стороны все выглядело так, как будто все вернулось на круги своя, но на самом деле ситуация такова, что мы все еще страдаем от небольшого отходняка после чемпионата мира, − пояснил Диннери. − Перед ЧМ показатели [травм] были ниже, чем в последние три-четыре сезона. Почему? Нельзя сказать точно. Ходили разговоры, что игроки снизили интенсивность перед мундиалем, чтобы попытаться защитить себя».

Страховая компания Howden представила новые данные «Индекса травматизма в европейском футболе». Они показывают, что среднее время отсутствия на поле из-за травм в топ-5 лиг Европы выросло с 11,35 дней перед ЧМ-2022 до 19,41 дня в январе сразу после него.

Больше всего пострадали клубы АПЛ и Бундеслиги, хотя в Англии начали играть через два дня после финала ЧМ, а немецкие клубы отдыхали больше месяца.

В отчете говорится, что «повышенный темп» в АПЛ и Бундеслиге может объяснить, почему уровень травматизма был выше, чем в Италии, Испании и Франции. В наибольшей степени увеличилась тяжесть травм подколенного сухожилия, голеностопа и икроножных мышц/голени.

Самая популярная травма − подколенного сухожилия

Хавбек «Сити» Кевин де Брюйне получил травму подколенного сухожилия еще в первом туре в игре с «Бернли» и с тех пор не играет. В конце октября с таким же повреждением вылетел игрок «Вулверхэмптона» Педру Нету.

Команда Диннери собирает данные уже более 20 лет, и на подколенные сухожилия приходится около 42% травм мягких тканей и мышц.

По сравнению с прошлым сезоном, в этом количество травм подколенного сухожилия увеличилось примерно на 96%: 53 случая, что на 26 больше. В целом это на 55% больше, чем в среднем за четыре предыдущих года. Предыдущий максимум − 40 травм подколенного сухожилия − зафиксировали в сезоне-2020/21.

В новом сезоне велась дискуссия о том, что увеличение длительности матчей повлияет на благосостояние игроков.

Harmstring − подколенное сухожилие, thigh − бедро, knee − колено, shoulder − плечо, calf/achilles − икроножная/ахилл, back − спина, ankle/foot − лодыжка/стопа, groin/hip − бедро/пах, head/facial − голова/лицо, not specified − не указано.

Сколько стоят травмы для клубов?

Для расчета стоимости травм в отчете Howden использовались данные о зарплатах, которые предоставила компания Sporting Intelligence. Общее финансовое влияние на сезон АПЛ сезона-2022/23 составило 255,4 млн фунтов, что на 70,8 млн больше, чем на год ранее.

Несмотря на то, что 946 травм, зафиксированных в пяти ведущих европейских лигах, на 25% меньше, чем в предыдущем сезоне, в отчете говорится, что «увеличение тяжести травм» привело к росту расходов клубов.

Стоимость травмы рассчитывается исходя из размера заработной платы игрока, отсутствующего на поле из-за травмы.

Чемпиону АПЛ «Сити» 40 травм прошлого сезона обошлись в 11,9 млн фунтов. Наибольшее количество повреждений было у «МЮ» и «Форест» − 69. У «Челси» − 68, которые стоили 40,1 млн − наибольший результат среди всех клубов.

В целом стоимость травм в АПЛ, Ла Лиге, Серии А, Бундеслиге и Лиге 1 в сезоне-2022/23 увеличилась на 27,3% − с 485,2 млн до 617,8 млн.

Будет ли хуже, чем сейчас?

Если коротко, то да. Приближение декабря несет в себе увеличение количества футбола. В период с 21 декабря по 2 января состоится три тура, причем АПЛ заявляет, что «ни один клуб не играет в течение 60 часов после другого матча».

Наименьшее время восстановления за этот период у «Челси» − 143,5 часа, а наибольшее − у «Брайтона» − 287,5 часа.

«Травмы были невиданные. Ожидаю, что их число в праздничный период будет выше, − сказал Диннери. − По нашим оценкам на восстановление требуется 72 часа. Все, что меньше, вызывает беспокойство».

По словам эксперта, в будущем сезоне все станет только хуже. На групповом этапе Лиги Европы и Лиги чемпионов сыграет 36 клубов, а количество матчей вырастет с шести до восьми. Причем играть их будут до января. Клубы, которые займут в общей таблице места с 9 по 24, попадут в двухэтапное плей-офф.

Кроме этого 12 европейских клубов в июне-июле 2025 года отправятся в США для участия в клубном чемпионате мира на 32 команды. Кажется, что количество игр в сезоне станет еще больше.