🔥🔥 «Ньюкасл» закипает». Киран Триппьер подошел к недовольному фанату после поражения. Разговор был на повышенных тонах... 🤬

Неожиданный провал «Ньюкасла» в «Борнмуте» пришелся не по нраву многим фанатам «сорок».

Пока подопечные Эдди Хау лишь двигаются к статусу топ-клуба, их болельщики, похоже, уже там. Иначе объяснить бурную критику просто не получится.

Так же считает и защитник команды Киран Триппьер, решивший лично объяснить фанатам, почему их любимый клуб не может всегда выигрывать.

«Эй! Вы знаете, сколько у нас травм?» - несколько раз повторил англичанин недовольному фанату.

И он прав. Список травмированных «Ньюкасла»: Андерсон, Барнс, Исак, Уилсон, Мерфи, Берн, Тэрджет и Ботман. В игре с «Борнмутом» также получил травму Альмирон.