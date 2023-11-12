🔥🔥 «Ньюкасл» закипает». Киран Триппьер подошел к недовольному фанату после поражения. Разговор был на повышенных тонах... 🤬
Неожиданный провал «Ньюкасла» в «Борнмуте» пришелся не по нраву многим фанатам «сорок».
Пока подопечные Эдди Хау лишь двигаются к статусу топ-клуба, их болельщики, похоже, уже там. Иначе объяснить бурную критику просто не получится.
Так же считает и защитник команды Киран Триппьер, решивший лично объяснить фанатам, почему их любимый клуб не может всегда выигрывать.
«Эй! Вы знаете, сколько у нас травм?» - несколько раз повторил англичанин недовольному фанату.
И он прав. Список травмированных «Ньюкасла»: Андерсон, Барнс, Исак, Уилсон, Мерфи, Берн, Тэрджет и Ботман. В игре с «Борнмутом» также получил травму Альмирон.
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