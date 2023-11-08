Rockstar Games анонсировали GTA VI. Искусственный интеллект показал, как выглядели бы тренеры АПЛ в стиле игры
В среду президент компании Rockstat Games Сэм Хаузер подтвердил, что в декабре состоится премьера трейлера следующей части популярной игры Grand Theft Auto. Она будет приурочена к 25-летию со дня появления всей серии.
В мире не так много мейнстримных игр, в которые играл хотя бы раз каждый пользователь. С момента выхода GTA V прошло десять лет, а интернет пестрит слухами о том, кто появится в игре.
А что если представить, что создатели добавят в GTA всех тренеров АПЛ? В помощь взяли искусственный интеллект Midjourney и вот что получилось.
Микель Артета − «Арсенал»
Унаи Эмери − «Астон Вилла»
Андони Ираола − «Борнмут»
Томас Франк − «Брентфорд»
Роберто Де Дзерби − «Брайтон»
Венсан Компани − «Бернли»
Маурисио Почеттино − «Челси»
Рой Ходжсон − «Кристал Пэлас»
Шон Дайч − «Эвертон»
Марку Силва − «Фулхэм»
Юрген Клопп − «Ливерпуль»
Роб Эдвардс − «Лутон»
Пеп Гвардиола − «Сити»
Эрик тен Хаг − «Юнайтед»
Эдди Хау − «Ньюкасл»
Стив Купер − «Ноттингем Форест»
Пол Хекингботтом − «Шеффилд Юнайтед»
Эндж Постекоглу − «Тоттенхэм»
Дэвид Мойес − «Вест Хэм»
Гари О’Нил − «Вулверхэмптон»
Какой тренер показался вам наиболее органичным? Пишите в комментариях.
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