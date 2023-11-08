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Rockstar Games анонсировали GTA VI. Искусственный интеллект показал, как выглядели бы тренеры АПЛ в стиле игры

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Андони Ираола Андони Ираола
Эндж Постекоглу Эндж Постекоглу
Томас Франк
Ньюкасл Ньюкасл
Ливерпуль Ливерпуль
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
Эрик тен Хаг Эрик тен Хаг
Арсенал Арсенал
Дэвид Мойес Дэвид Мойес
Марку Силва Марку Силва
Шон Дайч Шон Дайч
Манчестер Сити Манчестер Сити
Эдди Хау Эдди Хау
Челси Челси
Маурисио Почеттино Маурисио Почеттино
Пол Хекингботтом
Микель Артета Микель Артета
Унаи Эмери Унаи Эмери
Юрген Клопп Юрген Клопп
Роб Эдвардс
Венсан Компани Венсан Компани
Пеп Гвардиола Пеп Гвардиола
Роберто Де Дзерби Роберто Де Дзерби
Рой Ходжсон Рой Ходжсон
Тоттенхэм Тоттенхэм
Гари О′Нил Гари О′Нил
Футбол Футбол

В среду президент компании Rockstat Games Сэм Хаузер подтвердил, что в декабре состоится премьера трейлера следующей части популярной игры Grand Theft Auto. Она будет приурочена к 25-летию со дня появления всей серии.

В мире не так много мейнстримных игр, в которые играл хотя бы раз каждый пользователь. С момента выхода GTA V прошло десять лет, а интернет пестрит слухами о том, кто появится в игре.

А что если представить, что создатели добавят в GTA всех тренеров АПЛ? В помощь взяли искусственный интеллект Midjourney и вот что получилось.

Микель Артета − «Арсенал»

Унаи Эмери − «Астон Вилла»

Андони Ираола − «Борнмут»

Томас Франк − «Брентфорд»

Роберто Де Дзерби − «Брайтон»

Венсан Компани − «Бернли»

Маурисио Почеттино − «Челси»

Рой Ходжсон − «Кристал Пэлас»

Шон Дайч − «Эвертон»

Марку Силва − «Фулхэм»

Юрген Клопп − «Ливерпуль»

Роб Эдвардс − «Лутон»

Пеп Гвардиола − «Сити»

Эрик тен Хаг − «Юнайтед»

Эдди Хау − «Ньюкасл»

Стив Купер − «Ноттингем Форест»

Пол Хекингботтом − «Шеффилд Юнайтед»

Эндж Постекоглу − «Тоттенхэм»

Дэвид Мойес − «Вест Хэм»

Гари О’Нил − «Вулверхэмптон»

Какой тренер показался вам наиболее органичным? Пишите в комментариях.

5 комментариев

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jexOn
Шон Дайч прям вылитый Уолтер Уайт на последнем фото.
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#SharkTeam
Нейросеть имеет что-то против Мойеса?
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0
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КЛУБ С ИСТОРИЕЙ!
Жесть Артета гигасамец. Реально как женский доминатор выглядит.
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Vyacheslav Setting
Почеттино больше на Джеррада смахивает
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a.29
Вместо Мойеса на левом нижнем фото вообще постаревший Погребняк
0
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