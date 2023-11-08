Rockstar Games анонсировали GTA VI. Искусственный интеллект показал, как выглядели бы тренеры АПЛ в стиле игры

В среду президент компании Rockstat Games Сэм Хаузер подтвердил, что в декабре состоится премьера трейлера следующей части популярной игры Grand Theft Auto. Она будет приурочена к 25-летию со дня появления всей серии.

В мире не так много мейнстримных игр, в которые играл хотя бы раз каждый пользователь. С момента выхода GTA V прошло десять лет, а интернет пестрит слухами о том, кто появится в игре.

А что если представить, что создатели добавят в GTA всех тренеров АПЛ? В помощь взяли искусственный интеллект Midjourney и вот что получилось.

Микель Артета − «Арсенал»

Унаи Эмери − «Астон Вилла»

Андони Ираола − «Борнмут»

Томас Франк − «Брентфорд»

Роберто Де Дзерби − «Брайтон»

Венсан Компани − «Бернли»

Маурисио Почеттино − «Челси»

Рой Ходжсон − «Кристал Пэлас»

Шон Дайч − «Эвертон»

Марку Силва − «Фулхэм»

Юрген Клопп − «Ливерпуль»

Роб Эдвардс − «Лутон»

Пеп Гвардиола − «Сити»

Эрик тен Хаг − «Юнайтед»

Эдди Хау − «Ньюкасл»

Стив Купер − «Ноттингем Форест»

Пол Хекингботтом − «Шеффилд Юнайтед»

Эндж Постекоглу − «Тоттенхэм»

Дэвид Мойес − «Вест Хэм»

Гари О’Нил − «Вулверхэмптон»

Какой тренер показался вам наиболее органичным? Пишите в комментариях.