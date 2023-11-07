😢 Хет-трик Джексона расстроил не только фанатов «Тоттенхэма», но и Мудрика. Украинец явно рассчитывал на передачу от англичанина

Хет-трик Николаса Джексона расстроил не только фанатов и игроков «Тоттенхэма», но и одного представителя команды победителей.

Кадры с опечаленным Мудрецом заполонили соцсети.

Вероятно, дело в том, что четвертый гол «Челси» мог достаться украинцу, если бы Джексон выкатил ему мяч на пустые ворота. Реакцию Михаила можно понять, ведь Джексон забил за 20 минут больше, чем он за всю карьеру на Туманном Альбионе.

Таков мир.