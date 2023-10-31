Жена Бернарду Силвы стала одним из главных украшений церемонии вручения Золотого мяча

Жена Бернарду Сильвы Инес была великолепна на церемонии вручения Золотого мяча.

25-летняя Инес выбрала смелое черное платье для церемонии.

Бернарду стал одним из шести игроков «Сити», номинированных на престижную награду.

29-летний Сильва занял девятое место в голосовании, и вместе с товарищами по команде – Рубеном Диашем, Хулианом Альваресом и Родри- поднялся на сцену, когда «Сити» был назван лучшей мужской командой года.

Инес познакомилась с Сильвой в начале 2020 года, летом они поженились спустя год помолвки, а этим летом у пары родилась дочь Карлота.

Красотка Инес, вне всяких сомнений, может гордиться мужем.