In English, please
Блог

«Они выглядели тяжело в этих играх». Гари Невилл считает, что Арсеналу будет тяжело бороться за победу в «АПЛ»

Габриэл Жезус Габриэл Жезус
Вильям Салиба Вильям Салиба
Эдвард Нкетиа Эдвард Нкетиа
Арсенал Арсенал
премьер-лига Англия премьер-лига Англия
Клубы Клубы
Гари Невилл Гари Невилл
Футбол Футбол

Гари Невилл оценил шансы «Арсенала» на победу в АПЛ.

«Есть одна вещь, которую я хочу сказать об «Арсенале». Я смотрел их игру в топ-матчах в этом сезоне - против «Тоттенхэма» и «Манчестер Сити». Слушайте, они выглядели тяжело в этих играх.

Эдвард Нкетиа и Габриэл Жезус... Нет сомнений в том, что они оба отработали на максимуме, но с точки зрения качества, я не уверен, что этого хватит для победы «Арсенала» в лиге.

Мне кажется, что канонирам нужен форвард уровня Эрлинга Холанда или Харри Кейна. При этом, им нужно поддерживать в тонусе Вильяма Салибу, Габриэля и Деклана Райса.

Я беспокоюсь о Нкетии и Жезусе. Они нестабильны. У них не получается поставить голы на поток. Они не двигаются так, как это делают прирожденные форварды», - заявил Невилл.

Отметим, что «Арсенал» забил 18 голов в первых восьми турах Премьер-лиги 2023/24 - всего на один меньше, чем «Манчестер Сити».

Согласны?

1 комментарий

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Kanonir152
Странно, что не сказал про поддержку Эдегора. Настолько системообразующий игрок, что, кажется, без него Арсенал поплывет сильнее чем Сити без Де Брюйне.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий