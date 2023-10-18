«Они выглядели тяжело в этих играх». Гари Невилл считает, что Арсеналу будет тяжело бороться за победу в «АПЛ»

Гари Невилл оценил шансы «Арсенала» на победу в АПЛ.

«Есть одна вещь, которую я хочу сказать об «Арсенале». Я смотрел их игру в топ-матчах в этом сезоне - против «Тоттенхэма» и «Манчестер Сити». Слушайте, они выглядели тяжело в этих играх.

Эдвард Нкетиа и Габриэл Жезус... Нет сомнений в том, что они оба отработали на максимуме, но с точки зрения качества, я не уверен, что этого хватит для победы «Арсенала» в лиге.

Мне кажется, что канонирам нужен форвард уровня Эрлинга Холанда или Харри Кейна. При этом, им нужно поддерживать в тонусе Вильяма Салибу, Габриэля и Деклана Райса.

Я беспокоюсь о Нкетии и Жезусе. Они нестабильны. У них не получается поставить голы на поток. Они не двигаются так, как это делают прирожденные форварды», - заявил Невилл.

Отметим, что «Арсенал» забил 18 голов в первых восьми турах Премьер-лиги 2023/24 - всего на один меньше, чем «Манчестер Сити».

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