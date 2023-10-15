Рубен Диаш и Бернарду Силва устроили викторину. В какой-то момент все перешло в дружеский троллинг 😂

Португальские игроки «Сити», защитник Рубен Диаш и хавбек Бернарду Силва, устроили викторину. Один из вопросов был такой: назови вещи, которые ты можешь увидеть на футбольном стадионе. Диаш предложил перечислить пять таких вещей. Бернарду пошел ва-банк и заявил, что сможет назвать пятнадцать слов, за что получил от партнера резкое «лжец». По правилам кто предложил большее число, тот и начинал.

У хавбека было тридцать секунд, то есть, по две секунды на одну вещь. Он быстро смог назвать кресла, бутсы, разметка, траву, голы, мячи, майки, гетры, шорты, а потом попал под сбивающий троллинг Диаша.

Правда, помогло не очень сильно, так как Бернарду продолжил: скамейка, штанги, рефери, игроки, тренеры, болельщики и... чирлидеры. Странно, что португалец когда-то видел на футбольном матче тех, кто обычно выступает в качестве группы поддержки на баскетболе или хоккее.

Силва радовался победе, Диаш негодовал, так как «судья» засчитал последнее слово.

Рубен Диаш: «На футболе нет чирлидеров!»

Бернарду Силва: «Во время Суперкубка ты был чирлидером».

Кажется, что с атмосферой в «Сити» полный порядок.