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Лорис Кариус наслаждается отдыхом в компании прекрасной Дилетты Леотты🧡

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Карьера Лориса Кариуса сложилась, может быть, и не самым удачным образом, зато в личной жизни у него все прекрасно. Футболист и итальянская телеведущая Дилета Леотта наслаждаются отдыхом на острове у побережья Сицилии.

Дилетта поделилась впечатлениями об их поездке со своими 8,9 миллионами подписчиков в социальной сети, опубликовав серию снимков в посте с подписью: «В моем сердце».

Кариус и Дилетта встречаются с прошлого года. Итальянка родила дочь от Лориса Арию в августе, в день своего рождения - ей исполнилось 32 года.

2 комментария

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CONST_VAN_G
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Wale
У неё нет Тату, сразу по-другому выглядит человек. красивое
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