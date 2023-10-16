Лорис Кариус наслаждается отдыхом в компании прекрасной Дилетты Леотты🧡

Карьера Лориса Кариуса сложилась, может быть, и не самым удачным образом, зато в личной жизни у него все прекрасно. Футболист и итальянская телеведущая Дилета Леотта наслаждаются отдыхом на острове у побережья Сицилии.

Дилетта поделилась впечатлениями об их поездке со своими 8,9 миллионами подписчиков в социальной сети, опубликовав серию снимков в посте с подписью: «В моем сердце».

Кариус и Дилетта встречаются с прошлого года. Итальянка родила дочь от Лориса Арию в августе, в день своего рождения - ей исполнилось 32 года.