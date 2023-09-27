Манчестерское доминирование. Среди топ-10 самых высокооплачиваемых игроков только трое не из «МЮ» и «Сити»

Все ли оправдывают такую зарплату?

Несколько раз в год известный ресурс обновляет базу данных зарплат ведущих лиг мира. Недавно было очередная актуализация, которая принесла пищу для размышлений.

В десятке самых высокооплачиваемых игроков АПЛ сразу семь представителей манчестерских клубов и трое − лондонских.

Самая большая зарплата в Англии у хавбека «Сити» Кевина Де Брюйне − 400 тысяч фунтов в неделю или 20,8 млн в год. На втором месте его партнер по клубу − Эрлинг Холанд (375 тысяч и 19,5 млн). Третье место у Каземиро из «Юнайтед» − 350 тысяч и 18,2 млн.

Точно такая же зарплата у первого представителя не из Манчестера − Мохамеда Салаха из «Ливерпуля». За ним вновь игрок «Юнайтед» Рафаэль Варан − 340 тысяч в неделю или 17,68 млн в год.

Шестое место − Рахим Стерлинг из «Челси» (325 тысяч и 16,9 млн), седьмое − Маркус Рэшфорд из «МЮ» (300 тысяч и 15,6 млн), восьмое и девятое − Джек Грилиш и Бернарду Силва из «Сити» (аналогичные, как у Рэшфорда).

Закрывает десятку Кай Хавертц из «Арсенала» − ему дали 280 тысяч в неделю или 14,56 млн в год.

У некоторых игроков также есть бонусы, которые они могут получить в зависимости от результатов или показателей. Они прописаны у Холанда, Каземиро, Салаха, Рэшфорда и Хавертца.

Ознакомиться с другими зарплатами можно здесь.

А как вам кажется, чья зарплата заслуженная, а чья − нет? Пишите в комментариях.