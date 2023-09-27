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Манчестерское доминирование. Среди топ-10 самых высокооплачиваемых игроков только трое не из «МЮ» и «Сити»

Клубы Клубы
Манчестер Сити Манчестер Сити
Кай Хавертц Кай Хавертц
Джек Грилиш Джек Грилиш
Рахим Стерлинг Рахим Стерлинг
Каземиро Каземиро
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
Ливерпуль Ливерпуль
Бернарду Силва Бернарду Силва
Маркус Рэшфорд Маркус Рэшфорд
Рафаэль Варан Рафаэль Варан
Мохамед Салах Мохамед Салах
Эрлинг Холанд Эрлинг Холанд
Кевин де Брюйне Кевин де Брюйне
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Все ли оправдывают такую зарплату?

Несколько раз в год известный ресурс обновляет базу данных зарплат ведущих лиг мира. Недавно было очередная актуализация, которая принесла пищу для размышлений.

В десятке самых высокооплачиваемых игроков АПЛ сразу семь представителей манчестерских клубов и трое − лондонских.

Самая большая зарплата в Англии у хавбека «Сити» Кевина Де Брюйне − 400 тысяч фунтов в неделю или 20,8 млн в год. На втором месте его партнер по клубу − Эрлинг Холанд (375 тысяч и 19,5 млн). Третье место у Каземиро из «Юнайтед» − 350 тысяч и 18,2 млн.

Точно такая же зарплата у первого представителя не из Манчестера − Мохамеда Салаха из «Ливерпуля». За ним вновь игрок «Юнайтед» Рафаэль Варан − 340 тысяч в неделю или 17,68 млн в год.

Шестое место − Рахим Стерлинг из «Челси» (325 тысяч и 16,9 млн), седьмое − Маркус Рэшфорд из «МЮ» (300 тысяч и 15,6 млн), восьмое и девятое − Джек Грилиш и Бернарду Силва из «Сити» (аналогичные, как у Рэшфорда).

Закрывает десятку Кай Хавертц из «Арсенала» − ему дали 280 тысяч в неделю или 14,56 млн в год.

У некоторых игроков также есть бонусы, которые они могут получить в зависимости от результатов или показателей. Они прописаны у Холанда, Каземиро, Салаха, Рэшфорда и Хавертца.

Ознакомиться с другими зарплатами можно здесь.

А как вам кажется, чья зарплата заслуженная, а чья − нет? Пишите в комментариях.

1 комментарий

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rasul.9719@icloud.com
Хаверц ? 😄
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
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