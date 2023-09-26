15 лет назад у «Челси» было 7(!) капитанов своих сборных. Сейчас все изменилось – клуб даже не может вручить награду гол месяца
В 2023-м у «Челси» дела идут не очень: команда провалила старт сезона (1 победа в 6 турах) и сползла на 14-ю строчку. Клуб близок к тому, что гол месяца будет выбирать среди молодежных команд, потому что основной состав ни разу не забил в сентябре.
15 лет назад такое трудно было представить. Тогда «Челси» брал АПЛ и добирался до самых высоких стадий в Лиге чемпионов, но еще больше восхищал состав. Состав лондонцев был настолько хорош, что там играли сразу 7 капитанов национальных сборных.
Дидье Дрогба - капитан сборной Кот-д'Ивуара 🇨🇮
Михаэль Баллак - капитан сборной Германии 🇩🇪
Майкл Эссьен - капитан сборной Ганы 🇬🇭
Андрей Шевченко - капитан сборной Украины 🇺🇦
Джон Терри - капитан сборной Англии 🏴
Петр Чех - капитан сборной Чехии 🇨🇿
Оби Микел - капитан сборной Нигерии 🇳🇬
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