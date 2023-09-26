В 2023-м у «Челси» дела идут не очень: команда провалила старт сезона (1 победа в 6 турах) и сползла на 14-ю строчку. Клуб близок к тому, что гол месяца будет выбирать среди молодежных команд, потому что основной состав ни разу не забил в сентябре.

15 лет назад такое трудно было представить. Тогда «Челси» брал АПЛ и добирался до самых высоких стадий в Лиге чемпионов, но еще больше восхищал состав. Состав лондонцев был настолько хорош, что там играли сразу 7 капитанов национальных сборных.

Дидье Дрогба - капитан сборной Кот-д'Ивуара 🇨🇮

Михаэль Баллак - капитан сборной Германии 🇩🇪

Майкл Эссьен - капитан сборной Ганы 🇬🇭

Андрей Шевченко - капитан сборной Украины 🇺🇦

Джон Терри - капитан сборной Англии 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿

Петр Чех - капитан сборной Чехии 🇨🇿

Оби Микел - капитан сборной Нигерии 🇳🇬