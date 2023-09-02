«Ему будет очень трудно». Галлас сомневается в правильности подписания Хавертца в «Арсенал»
Бывший защитник «Арсенала» и «Челси» Вильям Галлас считает, что Кай Хавертц провалится в лондонском клубе.
«В данный момент Хавертц не играет. Я был удивлен, узнав, что он перешел в «Арсенал».
У них мог бы быть другой игрок. Ему трудно найти правильную позицию. То, как играет «Арсенал» - это не то же самое, что «Челси» - сейчас ему будет очень трудно.
Я не думаю, что он добьется успеха в составе канониров», - заявил француз.
Напомним, что «Арсенал» подписал Хавертца за £65 млн.
Ученик Пепа (с красным дипломом) найдет ему толковое применение💪🏼