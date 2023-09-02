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«Ему будет очень трудно». Галлас сомневается в правильности подписания Хавертца в «Арсенал»

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Кай Хавертц Кай Хавертц
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Бывший защитник «Арсенала» и «Челси» Вильям Галлас считает, что Кай Хавертц провалится в лондонском клубе.

«В данный момент Хавертц не играет. Я был удивлен, узнав, что он перешел в «Арсенал».

У них мог бы быть другой игрок. Ему трудно найти правильную позицию. То, как играет «Арсенал» - это не то же самое, что «Челси» - сейчас ему будет очень трудно.

Я не думаю, что он добьется успеха в составе канониров», - заявил француз.

Напомним, что «Арсенал» подписал Хавертца за £65 млн.

3 комментария

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Jazzzz
Да еще не вечер!
Ученик Пепа (с красным дипломом) найдет ему толковое применение💪🏼
+3
0
+3
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KTK
Есть те, кто не удивляется и считает что попали в цель?)
+1
-1
0
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jem777
Будем надеяться что Галлас ошибается.)
0
0
0
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