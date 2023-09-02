Бывший защитник «Арсенала» и «Челси» Вильям Галлас считает, что Кай Хавертц провалится в лондонском клубе.

«В данный момент Хавертц не играет. Я был удивлен, узнав, что он перешел в «Арсенал».

У них мог бы быть другой игрок. Ему трудно найти правильную позицию. То, как играет «Арсенал» - это не то же самое, что «Челси» - сейчас ему будет очень трудно.

Я не думаю, что он добьется успеха в составе канониров», - заявил француз.

Напомним, что «Арсенал» подписал Хавертца за £65 млн.