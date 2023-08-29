20 комментариев

Эмма Джонс родом Норвича, что в Чешире, девушка родилась 21 декабря 1990 года.

Она училась в колледже сэра Джона Дина, а затем получила степень по журналистике в Университете Шеффилда. Затем она подала заявление в Стаффордширский университет и в 2014 году получила степень магистра телерадиовещательной журналистики.

Вскоре девушка стала ведущей клубного канала «Лидс Юнайтед».

Затем она перешла в William Hill в 2018 году и до сих пор является частью команды букмекерской империи.

Одновременно с этим в 2021 году девушка начала работу в BBC, что резко повысило рейтинги футбола на канале.

У Эммы более 399 тысяч подписчиков в инстаграме.

Помимо прочего, Эмма является одним главных представителей движения «без бюстгальтеров» (известно под хэштегом #NoBraNoProblem) в Англии.