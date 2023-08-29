20 комментариев

Знакомьтесь, Эмма Луиза Джонс - ведущая футбола на BBC, которая протестует, что общество навязывает женщинам бюстгальтеры😱😱😱
Эмма Джонс родом Норвича, что в Чешире, девушка родилась 21 декабря 1990 года.
Она училась в колледже сэра Джона Дина, а затем получила степень по журналистике в Университете Шеффилда. Затем она подала заявление в Стаффордширский университет и в 2014 году получила степень магистра телерадиовещательной журналистики.
Вскоре девушка стала ведущей клубного канала «Лидс Юнайтед».
Затем она перешла в William Hill в 2018 году и до сих пор является частью команды букмекерской империи.
Одновременно с этим в 2021 году девушка начала работу в BBC, что резко повысило рейтинги футбола на канале.
У Эммы более 399 тысяч подписчиков в инстаграме.
Помимо прочего, Эмма является одним главных представителей движения «без бюстгальтеров» (известно под хэштегом #NoBraNoProblem) в Англии.
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Автор заголовок одной рукой писал?
Что в заголовок не попали, что в первое предложение. Классика от Фёдорова и блогов, где он копипастит новости через переводчик, не проверяя, что написано вообще.
В течение следующей недели все девушки приходили в школу без лифчиков, чтобы поддержать Кейтлин. Акция получила название «Воин без лифчика» (Braless Warrior). А по социальным сетям прокатился флешмоб: девушки выкладывали свои фото с хештегом #NoBraNoProblem, чтобы выразить свою солидарность с Кейтлин."