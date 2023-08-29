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Знакомьтесь, Эмма Луиза Джонс - ведущая футбола на BBC, которая протестует, что общество навязывает женщинам бюстгальтеры😱😱😱

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Эмма Джонс родом Норвича, что в Чешире, девушка родилась 21 декабря 1990 года.

Она училась в колледже сэра Джона Дина, а затем получила степень по журналистике в Университете Шеффилда. Затем она подала заявление в Стаффордширский университет и в 2014 году получила степень магистра телерадиовещательной журналистики.

Эмма Луиза Джонс сделала себе громкое имя

Вскоре девушка стала ведущей клубного канала «Лидс Юнайтед».

She is known as a huge Leeds supporter
BBC presenter Emma Louise Jones (pictured) says she has been repeatedly 'harassed' by a man who has stopped her in the street

Затем она перешла в William Hill в 2018 году и до сих пор является частью команды букмекерской империи.

Emma Louise Jones posted a snap of her wedding outfit

Одновременно с этим в 2021 году девушка начала работу в BBC, что резко повысило рейтинги футбола на канале.

Emma Louise Jones was quick to deny it was her on the X-rated site
Ms Jones added that some of the man's requests were too vile to share online but she hoped to raise awareness by sharing her story

У Эммы более 399 тысяч подписчиков в инстаграме.

Stunning BBC Sport presenter Emma Jones mortified as her picture appears on X-rated dating site | The US Sun

Помимо прочего, Эмма является одним главных представителей движения «без бюстгальтеров» (известно под хэштегом #NoBraNoProblem) в Англии.

Эмма Луиза Джонс присоединилась к клубу без бюстгальтеров в пышном белом платье
Эмма Луиза Джонс расстроила своих поклонников

20 комментариев

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Мари Хуан
"Эмма Луиза Джонс - футбола на BBC, которая протестует, что общество ..."
- - - - -
Автор заголовок одной рукой писал?
+20
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+20
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Bob_Stone
Я только за ОБЕИМИ РУКАМИ 😂😂😂
+7
0
+7
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Ivan
Почему этот комментарий отображается именно так?
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сиськи норм
+4
0
+4
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lovkac
Единственное нормальное протестное движение в Европе
+3
0
+3
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Kerndl
Когда есть что показать, понятное дело, надо движение организовывать :)))
+1
0
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ТимТалер
Ставка на молочные железы работает !) Поддерживаем ! #NoBraNoProblem
+1
0
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Чёрный тюльпан
Ответ Мари Хуан
"Эмма Луиза Джонс - футбола на BBC, которая протестует, что общество ..." - - - - - Автор заголовок одной рукой писал?
"Эмма Джонс родом Норвича, что в Чешире"
Что в заголовок не попали, что в первое предложение. Классика от Фёдорова и блогов, где он копипастит новости через переводчик, не проверяя, что написано вообще.
+1
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Чёрный тюльпан
Brandi Love 17-летней давности.
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ТимТалер
Ответ ТимТалер
Ставка на молочные железы работает !) Поддерживаем ! #NoBraNoProblem
"Причиной послужила 17-летняя американская школьница. Руководство школы попросило Кейтлин Джувик обязательно носить лифчик. Причиной стала жалоба одного из учителей-мужчин.

В течение следующей недели все девушки приходили в школу без лифчиков, чтобы поддержать Кейтлин. Акция получила название «Воин без лифчика» (Braless Warrior). А по социальным сетям прокатился флешмоб: девушки выкладывали свои фото с хештегом #NoBraNoProblem, чтобы выразить свою солидарность с Кейтлин."
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Tiestorzn17
Ответ Мари Хуан
"Эмма Луиза Джонс - футбола на BBC, которая протестует, что общество ..." - - - - - Автор заголовок одной рукой писал?
Они у него заняты были походу
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karl gustav
Ответ Bob_Stone
Я только за ОБЕИМИ РУКАМИ 😂😂😂
По-македонски! )))
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DeltaForce
Он скорее на 42 выглядит чем на 32,но все равно хорошенькая.
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Пирс Морган
Все верно, долой навязанные обществом устои
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moWilliams2
протест поддержан
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karl gustav
Есть чем протестовать. Без сомнений ))
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jem777
"Мы грудью проложим дорогу себе".))
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Moonwalker
Я, конечно, понимаю, что в этом материале заголовок - не главное. Но не до такой же степени )) Одна рука занята? ;)
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Взвешенный вомбат Китая
Что я прочитал в заголовке только что? Вы эти статейки на скорую руку лепите что ли?
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