Как он хорош!

Массажист «Челси» Билли МакКаллох довольно известен даже за пределами клуба. Этот веселый мужчина не раз попадал в забавные ситуации и игроки «синих» просто обожают создавать вместе с ним вирусный контент.

Защитник «Челси» Бен Чилуэлл опубликовал видео, на котором Билли и форвард Армандо Броя разучивают новое приветствие. В какой-то момент албанец в шутку бьет кулаком сотруднику клуба по плечу и явно не ожидает, что прилетит более мощная ответка.

Не шутите с Биг Билли! Не зря же он ходил в качалку и держит себя в прекрасной форме. Да и эти руки разминали многих игроков «Челси».

Чтобы подчеркнуть легендарность Билли, нужно вернуться на пару лет назад. В 2015 году у МакКаллоха взяли комментарий, во время которого он решил рассказать две шутки: «Что будет есть скрестить футбольную команду и флориста? «Ноттингем Флорест».

Вторую Билли отыграл от и до: он смоделировал ситуацию, в которой рядом с горящим домом оказался вратарь «Челси» Петр Чех. Из окна показалась женщина с ребенком и Чех вызвался его поймать. Это как раз тот момент, когда нужно не слушать, а смотреть, потому что смех и отыгрыш МакКаллоха еще более заразительные и забавные, чем его юмор.

А в 2021 году МакКаллох стал главным героем видео, записанного в раздевалке «Челси» после победы в финале Лиге чемпионов над «Сити» (1:0). Тогда Мэйсон Маунт устроил Билли душ из шампанского, а мужчина явно наслаждался моментом.

Не все герои носят бутсы и выходят на поле или стоят у кромки поля, некоторые остаются в подтрибунных помещениях.