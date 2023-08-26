Богатый клуб.

С тех пор как в 2022-м Тодд Боули возглавил «Челси», его деньги разлетались по всем футбольным клубам мира. Лондонцы потратил больше миллиарда евро на трансферы и теперь их главный тренер путается в подписаниях.

В прошлом сезоне Грэм Поттер не переставал жаловаться, насколько велик состав команды. Сейчас Почеттино напевает ту же мелодию. Согласно официальному сайту «Челси», у Почеттино в составе 32 игрока.

Возможно, именно поэтому Маурисио забыл о двух игроках. Один из журналистов задал вопрос об отсутствии в игре с «Лутоном» защитника Маланга Сарра и вратаря Джейми Камминга. Почеттино удивился: «Кого?».

С озадаченным выражением лица аргентинец продолжил: «Боже мой. Я не знаю, что сказать. Не знаю, потому что вы меня удивили! Как будто вы ударили меня по лицу, а я вот так испугался. Ведь мы говорили о Лутоне!».

Возможно, вопрос застал его врасплох, но, похоже, Почеттино совсем забыл о том, что Сарр и Камминг действительно являются частью его команды.