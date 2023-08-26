In English, please
Блог

«Кто?» У «Челси» слишком много игроков, Почеттино забыл о двух новичках на пресс-конференции

Маланг Сарр Маланг Сарр
Челси Челси
Маурисио Почеттино Маурисио Почеттино
Клубы Клубы
премьер-лига Англия премьер-лига Англия
Джейми Камминг Джейми Камминг
Футбол Футбол

Богатый клуб.

'Who?': Pochettino forgets about the existence of two Chelsea players

С тех пор как в 2022-м Тодд Боули возглавил «Челси», его деньги разлетались по всем футбольным клубам мира. Лондонцы потратил больше миллиарда евро на трансферы и теперь их главный тренер путается в подписаниях.

В прошлом сезоне Грэм Поттер не переставал жаловаться, насколько велик состав команды. Сейчас Почеттино напевает ту же мелодию. Согласно официальному сайту «Челси», у Почеттино в составе 32 игрока.

Возможно, именно поэтому Маурисио забыл о двух игроках. Один из журналистов задал вопрос об отсутствии в игре с «Лутоном» защитника Маланга Сарра и вратаря Джейми Камминга. Почеттино удивился: «Кого?».

С озадаченным выражением лица аргентинец продолжил: «Боже мой. Я не знаю, что сказать. Не знаю, потому что вы меня удивили! Как будто вы ударили меня по лицу, а я вот так испугался. Ведь мы говорили о Лутоне!».

Возможно, вопрос застал его врасплох, но, похоже, Почеттино совсем забыл о том, что Сарр и Камминг действительно являются частью его команды.

2 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
lizarazu
- сэр, можем поговорить?
- ты кто?
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Вован Сидорович 136
Темных ноунэмов много, поневоле запутаешься.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий