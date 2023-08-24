Самая сексуальная бегунья в мире Алиса Шмидт вызвала Эрлинга Холанда на забег, утверждая, что может обойти его.

Взрывная сила и мощь Холанда помогла ему забить 52 гола в 53 матчах в прошлом сезоне.

Максимальная скорость Эрлинга держится на уровне 22,5 миль в час. Но немецкая спортсменка Шмидт уверена, что это ей не ровня: бегунья на 400 метров утверждает, что она одержит верх над футболистом. Рекорд Шмидт на дистанции 400 метров составляет менее чем 55 секунд.

Идея посоревноваться с Холандом пришла девушке в голову, когда она отвечала на вопросы СМИ 21 августа на чемпионате мира по легкой атлетике в Будапеште.

Норвежская ежедневная газета Dagbladet спросила, сможет ли Алиса победить любимую звезду страны в соревнованиях по бегу.

Шмидт на секунду задумалась, а потом сказал: «Хм, не знаю – может быть. Думаю, на 400 метрах да. На 200 метрах было бы сложнее».

И добавила: «Но я была бы рада, если бы гонка состоялась».

На вопрос, когда может состояться гонка, она ответила: «Я не знаю, мне нужно спросить его. Но я всегда готова».