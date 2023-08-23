В честь завоеванного требла Де Брюйне подготовил для представителей «Манчестер Сити» платиновые айфоны.

Кевин заказал 26 телефонов. Подарки от бельгийца получили не только его одноклубники, но и тренерский штаб, а также владелец клуба Шейх Мансур.

Над дизайном айфонов работал бренд iDesign Gold. Стоимость каждого телефона оценивается в пять тысяч фунтов.

Обратите внимание на то, что телефоны именные. Игроки не будут путать гаджеты в раздевалке «горожан».

Особенно подарку обрадовался Кэлвин Филлипс. Посмотрите, в каком состоянии был его старый телефон.

Лицо счастливого человека.

А вот Хулиан Альварес сможет торговать такими телефонами. Кроме платинового айфона от Де Брюйне у молодого аргентинца есть золотой гаджет, который он получил за победу со сборной на катарском Мундиале.

Как вам такой подарок от Кевина? Стильно или слишком вульгарно?