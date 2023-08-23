📸 Де Брюйне подарил игрокам «Сити» платиновые айфоны. Филлипсу обновка была очень кстати, а Альвареса таким уже не впечатлить
В честь завоеванного требла Де Брюйне подготовил для представителей «Манчестер Сити» платиновые айфоны.
Кевин заказал 26 телефонов. Подарки от бельгийца получили не только его одноклубники, но и тренерский штаб, а также владелец клуба Шейх Мансур.
Над дизайном айфонов работал бренд iDesign Gold. Стоимость каждого телефона оценивается в пять тысяч фунтов.
Обратите внимание на то, что телефоны именные. Игроки не будут путать гаджеты в раздевалке «горожан».
Особенно подарку обрадовался Кэлвин Филлипс. Посмотрите, в каком состоянии был его старый телефон.
Лицо счастливого человека.
А вот Хулиан Альварес сможет торговать такими телефонами. Кроме платинового айфона от Де Брюйне у молодого аргентинца есть золотой гаджет, который он получил за победу со сборной на катарском Мундиале.
Как вам такой подарок от Кевина? Стильно или слишком вульгарно?
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