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📸 Де Брюйне подарил игрокам «Сити» платиновые айфоны. Филлипсу обновка была очень кстати, а Альвареса таким уже не впечатлить

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В честь завоеванного требла Де Брюйне подготовил для представителей «Манчестер Сити» платиновые айфоны.

Кевин заказал 26 телефонов. Подарки от бельгийца получили не только его одноклубники, но и тренерский штаб, а также владелец клуба Шейх Мансур.

Над дизайном айфонов работал бренд iDesign Gold. Стоимость каждого телефона оценивается в пять тысяч фунтов.

Обратите внимание на то, что телефоны именные. Игроки не будут путать гаджеты в раздевалке «горожан».

Особенно подарку обрадовался Кэлвин Филлипс. Посмотрите, в каком состоянии был его старый телефон.

Лицо счастливого человека.

А вот Хулиан Альварес сможет торговать такими телефонами. Кроме платинового айфона от Де Брюйне у молодого аргентинца есть золотой гаджет, который он получил за победу со сборной на катарском Мундиале.

Как вам такой подарок от Кевина? Стильно или слишком вульгарно?

1 комментарий

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DanMus
Было бы круто, подари он айфоны персоналу клуба, простым работягам. А так вряд ли он прямо сильно удивил игроков и тренерский штаб таким подарком. Но в принципе это его дело дарить или нет, кому дарить) Надеюсь, удостоится за ЗМ)
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