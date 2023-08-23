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Статистика не врет. BBC Sport подсчитал, что только Гвардиола стартовал в АПЛ лучше Тен Хага

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Отставание не такое уж и большое.

Журналисты британского BBC Sport взяли отрезок в 40 первых игр АПЛ и подсчитали количество очков, которое набрали тренеры английских команд.

Выяснилось, что лучший старт на этой дистанции был у Пепа Гвардиолы, который в 2016 году возглавил «Сити» и в прошлом сезоне наконец привел клуб к треблу. За первые сорок матчей в АПЛ испанец вместе с клубом набрал 82 очка.

На втором месте, внезапно, Эрик тен Хаг и его работа в «Манчестер Юнайтед». Своему коллеге по городу он уступил всего четыре очка − 78.

Третий лучший старт у Юргена Клоппа − 71 очко, что на 11 меньше, чем у его заклятого манчестерского «голубого» товарища. В 2015 году немцу досталась достаточно проблемная команда, плюс принял он ее посреди сезона.

Четвертое место у Оле-Гуннара Сульшера («МЮ») − 68 очков, а пятое за Микелем Артетой («Арсенал») − 63.

5 комментариев

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Jhon Jhon
А сколько Маур набрал очков за первые 40 игр, там разве не больше было?
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Xmyroe Eblo
Ответ Jhon Jhon
А сколько Маур набрал очков за первые 40 игр, там разве не больше было?
Тут видимо с какого то года) у Моуриньо в первый год было 95 очков с Челси
+1
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6LACK
Ответ Xmyroe Eblo
Тут видимо с какого то года) у Моуриньо в первый год было 95 очков с Челси
Конте 93 очка в чемпионский сезон. Как-то вообще ни о чем
+1
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Тухель
Какой то идиотизм. Маур больше набрал, Конте больше набрал у Анчи тоже больше за первые даже 38 игр. Идиотский рейтинг.
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