8 комментариев

В Суперкубке УЕФА «Ман Сити» одолел «Севилью» по пенальти. Еще один трофей отправился в копилку невероятного сезона «горожан».

Фанаты обратили внимание на любопытный эпизод с церемонии награждения победителей. Среди футбольных чиновников стояла слабовидящая девочка. Игроки «Сити» забирали свои медали и проходили мимо ребенка.

Грилиш, увидев девочку, взял ее за руку.

Джек что-то говорил ребенку, Чеферину пришлось поторопить футболиста.

Но Грилиш не спешил отходить от девочки и собрал за собой очередь из партнеров по команде.

Эпизод с другого ракурса:

Гвардиола тоже тепло поприветствовал ребенка.

Грилиш всегда очень чутко относится к детям со слабым здоровьем. Сестра англичанина, Холли, страдает от церебрального паралича. Джек и Холли поддерживают друг друга и проводят много времени вместе.

А в прошлом году полузащитник исполнил желание маленького фаната «Ман Сити», который так же, как и Холли, живет с диагнозом церебральный паралич. На чемпионате мира Грилиш отпраздновал гол в ворота Ирана, исполнив танец, который ему показал тот самый мальчик.

Все же у Джека огромное сердце.