8 комментариев

Игроки «Сити» проходили мимо слабовидящей девочки на церемонии награждения. А теперь посмотрите, что сделал Грилиш
В Суперкубке УЕФА «Ман Сити» одолел «Севилью» по пенальти. Еще один трофей отправился в копилку невероятного сезона «горожан».
Фанаты обратили внимание на любопытный эпизод с церемонии награждения победителей. Среди футбольных чиновников стояла слабовидящая девочка. Игроки «Сити» забирали свои медали и проходили мимо ребенка.
Грилиш, увидев девочку, взял ее за руку.
Джек что-то говорил ребенку, Чеферину пришлось поторопить футболиста.
Но Грилиш не спешил отходить от девочки и собрал за собой очередь из партнеров по команде.
Эпизод с другого ракурса:
Гвардиола тоже тепло поприветствовал ребенка.
Грилиш всегда очень чутко относится к детям со слабым здоровьем. Сестра англичанина, Холли, страдает от церебрального паралича. Джек и Холли поддерживают друг друга и проводят много времени вместе.
А в прошлом году полузащитник исполнил желание маленького фаната «Ман Сити», который так же, как и Холли, живет с диагнозом церебральный паралич. На чемпионате мира Грилиш отпраздновал гол в ворота Ирана, исполнив танец, который ему показал тот самый мальчик.
Все же у Джека огромное сердце.
Такие т делают мир лучше)