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Игроки «Сити» проходили мимо слабовидящей девочки на церемонии награждения. А теперь посмотрите, что сделал Грилиш

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В Суперкубке УЕФА «Ман Сити» одолел «Севилью» по пенальти. Еще один трофей отправился в копилку невероятного сезона «горожан».

Фанаты обратили внимание на любопытный эпизод с церемонии награждения победителей. Среди футбольных чиновников стояла слабовидящая девочка. Игроки «Сити» забирали свои медали и проходили мимо ребенка.

Грилиш, увидев девочку, взял ее за руку.

Джек что-то говорил ребенку, Чеферину пришлось поторопить футболиста.

Но Грилиш не спешил отходить от девочки и собрал за собой очередь из партнеров по команде.

Эпизод с другого ракурса:

Гвардиола тоже тепло поприветствовал ребенка.

Грилиш всегда очень чутко относится к детям со слабым здоровьем. Сестра англичанина, Холли, страдает от церебрального паралича. Джек и Холли поддерживают друг друга и проводят много времени вместе.

А в прошлом году полузащитник исполнил желание маленького фаната «Ман Сити», который так же, как и Холли, живет с диагнозом церебральный паралич. На чемпионате мира Грилиш отпраздновал гол в ворота Ирана, исполнив танец, который ему показал тот самый мальчик.

Все же у Джека огромное сердце.

8 комментариев

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strelnik.nik.1990@icloud.com
Весёлый алкаш с добрым сердцем)
Такие т делают мир лучше)
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ramzan-ansar@mail.ru
Для спортсменов это мелочь, а у детей воспоминание останется на всю жизнь.
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Anton Kortenko
теперь я фанат этого добряка
+8
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Bayern2004
Трофеи ценны,а поведение Грилиша и всех кто обратил внимание на девочку-бесценно!
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Кефир- гантели
Ответ Усатая Козляра
никто, кроме нескольких молодых игроков не прошел мимо этой девочки, не уделив ей внимания. автор этого поста нагло врёт!
Да, как- то не очень верится, что все, кроме Грилиша, бессердечные мудаки.
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Кефир- гантели
Ответ Anton Kortenko
теперь я фанат этого добряка
Именно, добряк.
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