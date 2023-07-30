По информации Express, американский рэпер Jay-Z планирует приобрести «Тоттенхэм». Сумма потенциальной сделки может превысить £2,2 млрд.

Любопытно, что интерес музыканта совпал с юридическим проблемами нынешнего владельца шпор миллиардера Джо Льюис, которого обвиняют в инсайдерской торговле информацией.

Jay-Z - не новичок в этом деле. Он уже владеет частью прав на команду НБА «Бруклин Нетс».

Однако рэпер не будет единоличным владельцем клуба. Оценочная стоимость «Тоттенхэма» составляет чуть более £2 млрд, что превышает состояние Jay-Z. Предложение будет от группы, в которую входят несколько инвесторов.

Любопытно, что жена Jay-Z Бейонсе этим летом провела концерт на стадионе шпор. Впечатлилась?

Сотрудник музыканта рассказал: «Манчестер Юнайтед», «Ливерпуль» и «Челси» уже находятся в собственности США. Jay-Z хотел бы иметь контроль над советом директоров.

Вопрос в том, какая судьба ждет мистера Льюиса. Мы готовы к быстрым действиям».