💣💣💣 Опа. Jay-Z хочет купить «Тоттенхэм»! Рэпер готов потратить £2 млрд, но все зависит от судьбы нынешнего владельца, которого обвиняют в махинациях
По информации Express, американский рэпер Jay-Z планирует приобрести «Тоттенхэм». Сумма потенциальной сделки может превысить £2,2 млрд.
Любопытно, что интерес музыканта совпал с юридическим проблемами нынешнего владельца шпор миллиардера Джо Льюис, которого обвиняют в инсайдерской торговле информацией.
Jay-Z - не новичок в этом деле. Он уже владеет частью прав на команду НБА «Бруклин Нетс».
Однако рэпер не будет единоличным владельцем клуба. Оценочная стоимость «Тоттенхэма» составляет чуть более £2 млрд, что превышает состояние Jay-Z. Предложение будет от группы, в которую входят несколько инвесторов.
Любопытно, что жена Jay-Z Бейонсе этим летом провела концерт на стадионе шпор. Впечатлилась?
Сотрудник музыканта рассказал: «Манчестер Юнайтед», «Ливерпуль» и «Челси» уже находятся в собственности США. Jay-Z хотел бы иметь контроль над советом директоров.
Вопрос в том, какая судьба ждет мистера Льюиса. Мы готовы к быстрым действиям».
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