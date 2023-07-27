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Хендерсон перешел в «Аль-Иттифак» и сразу же стал самым высокооплачиваемым английским игроком. Футболист со второго места получает в два раза меньше

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Сумасшествие!

Джордан Хендерсон стал самым высокооплачиваемым английским игроком после перехода из «Ливерпуля» в «Аль-Иттифак».

Полузащитник решил покинуть «Энфилд» после 12 лет, полных взлетов и падений, и воссоединиться со Стивеном Джеррардом в Саудовской Аравии. Многочисленные источники сообщают, что «Аль-Иттифак» увеличил заплату Хендерсона (£120 000 по данным Capology) почти в шесть раз — теперь Хендерсон будет зарабатывать колоссальные £700 000 в неделю. Бывший капитан «Ливерпуля» будет получать £36 миллионов в год, а за полный трехлетний контракт клуб выплатит ему £108 миллионов.

Подписав контракт с такими головокружительными условиями, 33-летний игрок сразу же стал самым высокооплачиваемым английским игроком (и среди действующих футболистов, и за всю историю).

За Хендерсоном следует дуэт из «Манчестер Юнайтед» Маркус Рэшфорд и Джейдон Санчо, которые будут зарабатывать £375 000 и £350 000 в неделю соответственно.

Вот как выглядит топ-10 самых высокооплачиваемых английских футболистов (по данным Capology):

1. Джордан Хендерсон — «Аль-Иттифак» — £700 000

2. Маркус Рэшфорд — «Манчестер Юнайтед» — £375 000

3. Джейдон Санчо — «Манчестер Юнайтед» — £350 000

4. Рахим Стерлинг — «Челси» — £325 000

5. Джек Грилиш — «Манчестер Сити» — £300 000

6. Джон Стоунз — «Манчестер Сити» — £250 000

7. Рис Джеймс — «Челси» — £250 000

8. Деклан Райс — «Арсенал» — £240 000

9. Фил Фоден — «Манчестер Сити» — £225 000

10. Харри Кейн — «Тоттенхэм» — £200 000

Неслабая прибавка.

 

2 комментария

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Tayriz
Хорошему игроку хорошую зарплату)) Хендо был хорошим капитом, рад за него, пусть заработает себе на старость
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Никита Самарин
Кейн на 10 месте - это сильно. Леви конечно деньги считать умеет. 😏
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