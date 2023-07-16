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«Я не могу перестать плакать с тех пор, как услышала, что моему сыну пришлось пережить в детстве». Мать Деле Алли отреагировала на интервью сына

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Мать Деле Алли отреагировала на сенсационное интервью сына, в котором он рассказал о тяжелом детстве.

Who is Denise Alli, Dele Alli's mother? - Opoyi

«Я не могу перестать плакать с тех пор, как услышала, что моему сыну пришлось пережить в детстве.

Я понятия не имела, что к нему приставали. Мне так жаль. Мне разбивает сердце мысль, что кто-то, кого я впустила в свой дом, мог предать мое доверие подобным образом.

Не могу выразить словами, как я расстроена, что у меня больше нет контакта с сыном. Я только надеюсь, что у меня будет шанс увидеть его снова», - сказала Дениз (мать Алли).

2 комментария

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Олег Елисеенко
Нет,подождите! Тут на днях писали люди лично знакомые с Али и по совместительству психотерапевты,о том,что он "сам загубил карьеру"
Так что мама идите Вы со своими историями знаете
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klet
Мать года просто.
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