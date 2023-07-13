Есть ли в этом мире коллаборация идеальнее?

Деклан Райс неожиданно появился в детской спортивной школе и пообщался с маленькими фанатами. И все благодаря рисовому пудингу.

Английский полузащитник давно является амбассадором бренда Müller Rice, специализирующегося на производстве рисовых пудингов и различных десертов. Это сотрудничество — настоящее воплощение гармонии, учитывая созвучие фамилии футболиста и названия компании. А, если прибавить к этому песню «Rice, Rice, baby» (по аналогии с «Ice, Ice, baby»), то получится идеальный и очень милый рекламный ролик.

Для создания этого видео Райс приехал в свой родной город Кингстон, дело было в конце июня. В начале игрок вместе с представителем бренда раздал десерты бегунам, занимающимся в парке. Удивлению прохожих не было предела, но лучшая часть рекламы все же впереди.

После Райс отправился в спортивный центр Дикериджа, где он сам делал первые шаги в футболе. Деклан занимался там с трехлетнего возраста и считает это место своим вторым домом.

Англичанин приехал на ярко-красном вэне Müller Rice прямо в разгар субботней тренировки. Когда звезда сборной выскочила из автомобиля, распевая «Rice Rice Baby» в мегафон, восторгу детей не было предела. Все они бросили свои занятия и побежали к местному герою, а футболист был только рад провести время с малышами. Он с удовольствием потренировался вместе с ребятами, а после ответил на все волнующие их вопросы.

Дети хотели узнать, какая у Райса любимая видеоигра (FIFA), песня («Ice, Ice, baby») и еда (много рисового пудинга). Также футболист рассказал, что лучшим игроком «Вест Хэма» он считает Марка Нобла, а лучшим моментом в его карьере стала победа в Лиге конференций.

Ближе к концу своего визита Деклан воссоединился со своим наставником в спортивном центре Дэниелом Слокомбом.

Именно этот тренер страстно поддерживал игрока с самых ранних лет. «Он был самым талантливым спортсменом, которого я когда-либо видел — сто процентов!» — сказал Дэниел о полузащитнике.

Сам Райс явно был искренне рад провести день в своей альма-матер:

«Было невероятно вернуться в Дикеридж — я провел здесь большую часть своего детства. Было здорово увидеть так много старых друзей и знакомых лиц и провести с ними время. Спасибо Müller Rice за то, что собрал всех вместе и подарил нам день, который мы никогда не забудем».