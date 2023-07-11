В июне 24-летний футболист «Арсенала» и сборной Англии сообщил подписчикам радостную новость – он женился на Милли Адамс.

Уайт выложил пост с Майорки – на фоне живописных видов в окружении свечей и лепестков.

«Я заполучил тебя», – подписал Бен.

Пара даже набила на запястьях фразу «Я люблю тебя». Вероятно, эскиз был скопирован с реальных почерков Бена и Милли.

Уайт и Адамс начали встречаться полгода назад. Девушка работает моделью.