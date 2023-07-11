Защитник «Арсенала» женился после 6 месяцев отношений. Вместе с женой набил на запястье «люблю тебя» своим почерком ❤️❤️❤️
В июне 24-летний футболист «Арсенала» и сборной Англии сообщил подписчикам радостную новость – он женился на Милли Адамс.
Уайт выложил пост с Майорки – на фоне живописных видов в окружении свечей и лепестков.
«Я заполучил тебя», – подписал Бен.
Пара даже набила на запястьях фразу «Я люблю тебя». Вероятно, эскиз был скопирован с реальных почерков Бена и Милли.
Уайт и Адамс начали встречаться полгода назад. Девушка работает моделью.
У меня пошлометр зашкаливает.
А чего рядом имя не добавил?) Парень прагматичен)