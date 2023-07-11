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Защитник «Арсенала» женился после 6 месяцев отношений. Вместе с женой набил на запястье «люблю тебя» своим почерком ❤️❤️❤️

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В июне 24-летний футболист «Арсенала» и сборной Англии сообщил подписчикам радостную новость – он женился на Милли Адамс.

Уайт выложил пост с Майорки – на фоне живописных видов в окружении свечей и лепестков. 

«Я заполучил тебя», – подписал Бен.

Пара даже набила на запястьях фразу «Я люблю тебя». Вероятно, эскиз был скопирован с реальных почерков Бена и Милли.

Уайт и Адамс начали встречаться полгода назад. Девушка работает моделью.

Milly boasts nearly 20,000 followers on Instagram

5 комментариев

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MagicWithoutBorders
какие у нее … глаза 👀
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Бухгалтер2021
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после 6 месяцев отношений ....мда....будет интересно если она беременна и уже 9 месяц
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Призрак Джона Готти
https://hellomagrussia.ru/uploads/zashchitnik-arsenala-ben-uajt-sdelal-predlozhenie-svoej-devushke-milli-adams_45230_1_800x1000.webp

У меня пошлометр зашкаливает.
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АРХАТ
«люблю тебя»
А чего рядом имя не добавил?) Парень прагматичен)
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strelnik.nik.1990@icloud.com
А где полная версия с фотками невесты из инсты в разных позициях??
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