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📹«Брентфорд» выложил фото и видео игроков после спринт-теста. На них физически больно смотреть

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Проверка проводится ежегодно.

Во время предсезонной подготовки некоторые тренеры подвергают своих игроков абсолютной проверке. Именно так поступает датский специалист Томас Франк в своем «Брентфорде».

Время отпусков закончилось и команд из западного Лондона вернулась на базу для начала предсезонной подготовки. В первый же день футболистов ждало серьезное испытание.

Каждый год Томас Франк дает игрокам тест на 1 км. Его описывают как «один из самых страшных дней предсезонки». После фото и видео очень легко понять почему.

Под руководством тренеров по физподготовке игроки «Брентфорда» должны как можно быстрее пробежать расстояние в 10 футбольных полей. Это тест на максимальную аэробную скорость, при котором от 10 до 15% всей дистанции пробегается на высокой скорости. По данным Stat Sports, если время бега составляет менее трех минут, это очень впечатляющий показатель − даже для элитных спортсменов, выступающих на высшем уровне.

В своих официальных соцсетях «Брентфорд» разместил фото и видео с этой страшной тренировки, метко озаглавив все фразой «Смотреть тест на 1 км намного лучше, чем выполнять».

На другом фото игроки валялись на газоне без сил. По лицам можно понять, что они выложились на полную. «Брентфорд» еще не сообщил, кто показал лучшее время в тесте, но в 2021 году Мадс Бидструп продемонстрировал превосходное время − 2 минуты и 59 секунд.

Тренер «Брентфорда» по физподготовке объяснил, для чего игроки проходят через это изнурительное упражнение: «Бег на 1 км мы проводим для того, чтобы оценить аэробную форму игроков. Очевидно, что все они вернулись после межсезонья, они много работали. В основном, это десять длин поля, по 100 метров. Мы ищем достойное время. Меньше 3 минут и 15 секунд − хорошее время, но у нас есть пару ребят, которые, возможно, пробегут и быстрее».

В прошлом сезоне «пчелы» заняли в АПЛ впечатляющее девятое место. Команда Франка смогла обыграть «Сити», «Юнайтед» и «Ливерпуль».

3 комментария

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garp
Это называется ’челночный бег’ и считается отдельным, очень тяжёлым упражнением.

Было бы замечательно, если бы Дорогая Редакция почаще писала о физической подготовке.
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Goldstream
Все-таки профессионалы отличаются от любителей не техникой (умельцев красиво жонглировать мячом можно найти на любом бразильском пляже и в каждом десятом российском дворце), а совершенно конской выносливостью и физическими данными.
Фото наглядно показывают, почему футбол - это тяжелый труд и игроки в нем неплохо получают.
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Сергей Спиридонов
У нас 2 лига в среднем за 4 мин пробегает
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