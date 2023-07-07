7 комментариев

Маунт официально стал игроком «Юнайтед». За «дьяволов» англичанин будет выступать под 7-м номером.

На видео из раздевалки «МЮ» попал разговор Мэйсона с отцом – Тони Маунтом. Ролик может расстроить поклонников «Челси», ведь на видео Тони называет «Юнайтед» новым домом экс-игрока лондонцев: «Мэйсон...эта раздевалка, парень... дом, приятель, это дом. Кто бы мог подумать о таком, когда я приводил тебя сюда маленьким мальчиком».

Мэйсон коротко ответил папе: «Знаю. Это так особенно, правда?»

Именно Тони Маунт убедил своего сына перейти из «Челси» в «МЮ», утверждает Sky Sports.

По словам самого Мэйсона, он принял решение о смене клубной прописке, узнав, что больше не входит в планы «синих». Именно в этот момент он получил предложение от «красных дьяволов», утверждает полузащитник.

Посмотрим, станет ли «Юнайтед» новым домом для воспитанника «Челси».