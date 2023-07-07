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🎥 На видео из раздевалки «Юнайтед» попал разговор Маунта с отцом. Фанатам «Челси» на это лучше не смотреть

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Маунт официально стал игроком «Юнайтед». За «дьяволов» англичанин будет выступать под 7-м номером.

На видео из раздевалки «МЮ» попал разговор Мэйсона с отцом – Тони Маунтом. Ролик может расстроить поклонников «Челси», ведь на видео Тони называет «Юнайтед» новым домом экс-игрока лондонцев: «Мэйсон...эта раздевалка, парень... дом, приятель, это дом. Кто бы мог подумать о таком, когда я приводил тебя сюда маленьким мальчиком».

Мэйсон коротко ответил папе: «Знаю. Это так особенно, правда?»

Именно Тони Маунт убедил своего сына перейти из «Челси» в «МЮ», утверждает Sky Sports.

По словам самого Мэйсона, он принял решение о смене клубной прописке, узнав, что больше не входит в планы «синих». Именно в этот момент он получил предложение от «красных дьяволов», утверждает полузащитник.

Посмотрим, станет ли «Юнайтед» новым домом для воспитанника «Челси».

7 комментариев

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Jazzzz
Господи, что за заголовки спид-инфошные🤦🏻‍♂️
+4
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David Avagyan
Воспитали на свою голову.
+5
-3
+2
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b9dc9qmr6f
Ответ Jazzzz
Господи, что за заголовки спид-инфошные🤦🏻‍♂️
Так это классика автора, там желтуха на желтухе
+2
-1
+1
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mancunian82
Из мухи слона делают
0
0
0
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