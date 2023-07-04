😳 Девушка сходила на свидание с Шелви, а потом пошла к нему домой... Вы ни за что не угадаете продолжение истории! 😳
Британская девушка обрела популярность в соцсетях, рассказав о подробностях своего свидания с Джонджо Шелви.
Софи из Ноттингема была приглашена на ужин с Шелви, а потом, когда она пошла к нему домой, ее ждало не самое ожидаемое продолжение вечера.
«Пришла к Шелви с Лингардом и Крисом Вудом, где Джонджо показывал мне нарезки своей игры по ютуб».
Когда кто-то решил усомниться в правдивости столь «эпичных» событий, она выложила следующее видео.
Она также приложила скриншот с игрой Шелви.
А как бы поступили вы?
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