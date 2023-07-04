Мэйсон Маунт попрощался с фанатами «Челси», записав для них трогательное видеосообщение.

Фабрицио Романо сообщил, что англичанин успешно прошел медосмотр в «Юнайтед». По данным инсайдера, «красные дьяволы» представят Маунта в качестве своего новичка 5 июля, в среду утром.

На фоне повышенного внимания к Мэйсону, пользователи соцсетей обратили внимание на то, что аккаунт англичанина в Твиттере заблокирован.

Недовольные решением игрока фанаты «Челси» начали массово отправлять жалобы на аккаунт Мэйсона, в результате чего профиль и был заблокирован, решили пользователи Твиттера. Теория вполне правдоподобная.

Болельщики делятся своим мнением о блокировке аккаунта англичанина:

💭 «Это точно дело рук обиженных фанатов «Челси». Не мог же он сам так сильно облажаться и запостить чушь, за которую его заблокировали».

💭 «Почему Маск еще не написал что-то типа: «Это не я, вините во всем клоунов из Западного Лондона».

💭 «Конечно, очень жаль, что выпускник академии покидает родной клуб, но намеренно блокировать его аккаунт – полнейший бред и неуважение к игроку, который сделал столько всего для команды. К счастью, не все фанаты «Челси» такие бестолковые».

💭 «Я заметил, что Маунт успел опубликовать в Твиттере прощальное видео, но удалил его, потому что получил кучу негативных сообщений от фанатов «Челси». Чуваки, я тоже люблю Мэйсона, мне тоже грустно, но давайте уважать его решение».

Разумеется, поклонников «синих» можно понять, но такое поведение кажется слишком импульсивным и ребяческим.

А может, заблокированный аккаунт Маунта – это все же происки Илона Маска?