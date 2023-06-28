Хотя ролик получился очень стильным.

По информации журналиста Флориана Плеттенберга, немецкий полузащитник подпишет с «Арсеналом» соглашение, рассчитанное до 2028 года. Сумма трансфера составит 75 млн евро с учетом бонусов.

Отмечается, что ключевую роль в трансфере сыграла заинтересованность в подписании игрока со стороны главного тренера «канониров» Микеля Артеты.

Между «Челси» и «Арсеналом» по информации журналиста достигнуто соглашение о трансфере, но официально о переходе еще не объявлено. А в сети вслед за фото Хавретца в футболке «Арсенала» появилось и приветственное видео.