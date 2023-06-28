«Арсенал» в своем репертуаре: трансфер Хавертца из «Челси» еще не подтвержден, а в сеть уже слили приветственное видео🤦🏼♂️🤦🏼♂️🤦🏼♂️
Хотя ролик получился очень стильным.
По информации журналиста Флориана Плеттенберга, немецкий полузащитник подпишет с «Арсеналом» соглашение, рассчитанное до 2028 года. Сумма трансфера составит 75 млн евро с учетом бонусов.
Отмечается, что ключевую роль в трансфере сыграла заинтересованность в подписании игрока со стороны главного тренера «канониров» Микеля Артеты.
Между «Челси» и «Арсеналом» по информации журналиста достигнуто соглашение о трансфере, но официально о переходе еще не объявлено. А в сети вслед за фото Хавретца в футболке «Арсенала» появилось и приветственное видео.
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