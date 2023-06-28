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«Арсенал» в своем репертуаре: трансфер Хавертца из «Челси» еще не подтвержден, а в сеть уже слили приветственное видео🤦🏼‍♂️🤦🏼‍♂️🤦🏼‍♂️

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Хотя ролик получился очень стильным.

По информации журналиста Флориана Плеттенберга, немецкий полузащитник подпишет с «Арсеналом» соглашение, рассчитанное до 2028 года. Сумма трансфера составит 75 млн евро с учетом бонусов.

Отмечается, что ключевую роль в трансфере сыграла заинтересованность в подписании игрока со стороны главного тренера «канониров» Микеля Артеты.

Между «Челси» и «Арсеналом» по информации журналиста достигнуто соглашение о трансфере, но официально о переходе еще не объявлено. А в сети вслед за фото Хавретца в футболке «Арсенала» появилось и приветственное видео.

2 комментария

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Антон Казанский
Всё хорошо, всё замечательно, только я одного не понял: "Арсенал в своём репертуаре" - это в каком репертуаре?
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+3
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Сергей MiKi3iP
Ответ Антон Казанский
Всё хорошо, всё замечательно, только я одного не понял: "Арсенал в своём репертуаре" - это в каком репертуаре?
Очевидно у них какой то свой неповторимый репертуар: "Арсенальский", в который входит видеоприветствие ))
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