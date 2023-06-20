Беспредельное лицемерие или двойные стандарты.

По информации Marca, Бернарду Силва, скорее всего, переедет в Саудовскую Аравию. Хотя ранее его связывали с «Барселоной» и «ПСЖ».

Под постом со шквалом гнева Джейми Каррагера начались активные дебаты об отношении к новому футбольному центру притяжения - Саудовской Аравии. Подключились и два журналиста - Джон Брюин и Давид Амойал.

«Тебя все устраивало, когда команды АПЛ использовали нефтяные деньги для покупки игроков из других лиг Европы - это имеет значение только в том случае, если может повлиять на вас, видимо», - написал Амойал.

«Честно говоря, я не думаю, что Джейми был доволен этим», - добавил Брюин.

«А почему он сейчас возмущен?», - ответил Амойал.

«Я не могу говорить за него, но присутствие государственных денег и геополитики, в которой такой игрок, как Бернарду Силва, считается за кусок мяса, не очень хорошо для футбола - игры, которая была дисбалансирована влиянием и большими кошельками, - добавил Брюин.

«А что же пытался сделать «Сити», когда получил Пепа и Холанда? Я думаю, что с этим проще смириться, когда польза идет в вашу лигу», - ответил Амойал.

«Кто говорит, что это приносит пользу лиге? Я не уверен, что английский футбол, каким бы фанатичным он ни был, хочет видеть этих игроков. Наша лига - это чистый сарказм, направленный на продажи и впаривание по ТВ», - закончил Брюин.

Наступает закат АПЛ?