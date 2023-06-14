Оригинальное решение.

Беник Афобе является воспитанником лондонского «Арсенала», за который, правда, он не провел ни одной официальной игры.

Зато остальную Англию нападающий исколесил вдоль и поперек, пока не решил отправиться в ОАЭ и подписать контракт с «Хаттой».

На днях в семье Афобе случилась неприятность - дом его матери ограбила уборщица, причем так «удачно» ограбила, что вынесла ювелирных украшений на 400 тысяч фунтов. Беник не придумал ничего как выложить информацию о злоумышленнице у себя в инстаграме. Девушку пока не нашли.