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У матери бывшего нападающего «Стока» украли ювелирные украшения на 400 тысяч фунтов: он решил найти злоумышленницу с помощью соцсетей😳

Беник Афобе Беник Афобе
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Оригинальное решение.

Беник Афобе является воспитанником лондонского «Арсенала», за который, правда, он не провел ни одной официальной игры.

Championship: Millwall's on-loan striker Benik Afobe has returned to Arsenal | Football News | Sky Sports

Зато остальную Англию нападающий исколесил вдоль и поперек, пока не решил отправиться в ОАЭ и подписать контракт с «Хаттой».

На днях в семье Афобе случилась неприятность - дом его матери ограбила уборщица, причем так «удачно» ограбила, что вынесла ювелирных украшений на 400 тысяч фунтов. Беник не придумал ничего как выложить информацию о злоумышленнице у себя в инстаграме. Девушку пока не нашли.

1 комментарий

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