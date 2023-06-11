Слишком много звезд на одном поле.

11 июня на «Олд Траффорд» прошел двенадцатый благотворительный матч Soccer Aid. Это мероприятие изначально организовал певец Робби Уильямс в 2006 году, чтобы собрать средства для Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ), и с тех пор почти каждый год звезды и спортсмены собираются в Англии, чтобы сыграть друг с другом.

Традиционно в матче участвуют две команды: одна состоит только из англичан, а во вторую входят известные личности со всего мира; и этот раз не стал исключением. Заявки с обеих сторон пестрили именами экс-футболистов и футболисток, спортсменов, певцов, актеров, телеведущих и многих других.

Как вы видите, руководят командами тоже профессионалы вперемежку со звездами. На предматчевой пресс-конференции Харри Реднапп даже признался, что он не отвечал за выбор игроков для стартового состава — за это отвечал британский хип-хоп музыкант Stormzy.

Перед началом игры на «Олд Траффорд» вспомнили и о Роналду. YouTube-блогеры Chunkz и Niko Omilana, которые были одними из ведущих мероприятия, решили завести стадион фирменным SIUUUU, а трибуны радостно их поддержали.

Матч закончился результативными 4:2 в пользу сборной мира, и для них это стало уже пятой победой подряд. Первый тайм вышел не слишком насыщенным — забить смог только Усэйн Болт, отпраздновавший фирменным жестом Маркуса Рэшфорда.

В скромной результативности нет ничего удивительного, ведь в первой половине матча ворота защищали профессиональные голкиперы: Бен Фостер, выступающий за «Рексхэм», и Дэвид Джеймс, экс-вратарь «Ливерпуля» и «Манчестер Сити».

Если вам вдруг интересно, почему англичанин Фостер играл за сборную мира, то я отвечу: он просто очень хотел принять участие в мероприятии, а места в английской команде уже не хватило.

Во втором тайме на ворота встали Леон Эдвардс, боец UFC, и актер Пэдди МакГиннесс, и вот тут игра стала значительно насыщеннее.

Эйса Баттерфилд, известный как главный герой сериала «Половое воспитание», открыл счет за Англию, а через несколько минут Пол Скоулз вывел свою команду вперед.

Однако все изменил выход на поле бывшего нападающего «Селтика» Робби Кина — он профессионально забил два гола и вернул преимущество сборной мира.

Кемаль Четинай, британский телеведущий, забил четвертый гол, и поставил точку в этом противостоянии.

Английская команда выиграть не смогла, но Том Хиддлстон все равно назвал этот вечер одним из лучших в своей жизни.

Это абсолютно справедливо, ведь главное в благотворительном матче — это не победа, а сбор средств. И в этом они значительно преуспели, ведь сумма собралась просто невероятная — за один день неравнодушные люди направили более 14 миллионов фунтов, а если точнее 14 619 005, в фонд ЮНИСЕФ.

Однако по лицам участников сборной мира не скажешь, что победа для них не имеет значения.