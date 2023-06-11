Усэйн Болт, Франческо Тотти и Маурисио Почеттино против Тома Хиддлстона, Пола Скоулза и Харри Реднаппа. На «Олд Траффорд» отгремел Soccer Aid
Слишком много звезд на одном поле.
11 июня на «Олд Траффорд» прошел двенадцатый благотворительный матч Soccer Aid. Это мероприятие изначально организовал певец Робби Уильямс в 2006 году, чтобы собрать средства для Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ), и с тех пор почти каждый год звезды и спортсмены собираются в Англии, чтобы сыграть друг с другом.
Традиционно в матче участвуют две команды: одна состоит только из англичан, а во вторую входят известные личности со всего мира; и этот раз не стал исключением. Заявки с обеих сторон пестрили именами экс-футболистов и футболисток, спортсменов, певцов, актеров, телеведущих и многих других.
Как вы видите, руководят командами тоже профессионалы вперемежку со звездами. На предматчевой пресс-конференции Харри Реднапп даже признался, что он не отвечал за выбор игроков для стартового состава — за это отвечал британский хип-хоп музыкант Stormzy.
Перед началом игры на «Олд Траффорд» вспомнили и о Роналду. YouTube-блогеры Chunkz и Niko Omilana, которые были одними из ведущих мероприятия, решили завести стадион фирменным SIUUUU, а трибуны радостно их поддержали.
Матч закончился результативными 4:2 в пользу сборной мира, и для них это стало уже пятой победой подряд. Первый тайм вышел не слишком насыщенным — забить смог только Усэйн Болт, отпраздновавший фирменным жестом Маркуса Рэшфорда.
В скромной результативности нет ничего удивительного, ведь в первой половине матча ворота защищали профессиональные голкиперы: Бен Фостер, выступающий за «Рексхэм», и Дэвид Джеймс, экс-вратарь «Ливерпуля» и «Манчестер Сити».
Если вам вдруг интересно, почему англичанин Фостер играл за сборную мира, то я отвечу: он просто очень хотел принять участие в мероприятии, а места в английской команде уже не хватило.
Во втором тайме на ворота встали Леон Эдвардс, боец UFC, и актер Пэдди МакГиннесс, и вот тут игра стала значительно насыщеннее.
Эйса Баттерфилд, известный как главный герой сериала «Половое воспитание», открыл счет за Англию, а через несколько минут Пол Скоулз вывел свою команду вперед.
Однако все изменил выход на поле бывшего нападающего «Селтика» Робби Кина — он профессионально забил два гола и вернул преимущество сборной мира.
Кемаль Четинай, британский телеведущий, забил четвертый гол, и поставил точку в этом противостоянии.
Английская команда выиграть не смогла, но Том Хиддлстон все равно назвал этот вечер одним из лучших в своей жизни.
Это абсолютно справедливо, ведь главное в благотворительном матче — это не победа, а сбор средств. И в этом они значительно преуспели, ведь сумма собралась просто невероятная — за один день неравнодушные люди направили более 14 миллионов фунтов, а если точнее 14 619 005, в фонд ЮНИСЕФ.
Однако по лицам участников сборной мира не скажешь, что победа для них не имеет значения.
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