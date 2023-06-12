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«Челси» определился с новым голкипером. Гнались за Меньяном, но не договорились по деньгам

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«Челси» определился с новым голкипером – лондонцы попытаются приобрести голкипера миланского «Интера» Андре Онана, сообщает надежный Низаар Кинселла.

Итальянская сторона требует за 27-летнего игрока 50 миллионов фунтов стерлингов, и «Челси готовится сделать первое предложение в ближайшие дни.

Альтернативные варианты – Георгий Мамардашвили из «Валенсии», Грегор Кобель из «Дортмунда» и Давид Райя из «Брентфорда», однако последний может вот-вот перейти в «Тоттенхэм».

«Челси» также был впечатлен Майком Мейньяном, но прекратил свою погоню за французом после запроса «Милана» – итальянцы потребовали за него 80 миллионов фунтов стерлингов.

Inter goalkeeper Onana removed from Cameroon World Cup squad after fallout with coach - Total Italian Football

2 комментария

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Джек Токтошакунов
Боули хочет на каждую позицию по 4 игрока?
+1
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Yunushan Niyazov
четвертый состав🔜
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