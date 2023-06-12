«Челси» определился с новым голкипером – лондонцы попытаются приобрести голкипера миланского «Интера» Андре Онана, сообщает надежный Низаар Кинселла.

Итальянская сторона требует за 27-летнего игрока 50 миллионов фунтов стерлингов, и «Челси готовится сделать первое предложение в ближайшие дни.

Альтернативные варианты – Георгий Мамардашвили из «Валенсии», Грегор Кобель из «Дортмунда» и Давид Райя из «Брентфорда», однако последний может вот-вот перейти в «Тоттенхэм».

«Челси» также был впечатлен Майком Мейньяном, но прекратил свою погоню за французом после запроса «Милана» – итальянцы потребовали за него 80 миллионов фунтов стерлингов.