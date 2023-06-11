«Манчестер Сити» стал обладателем кубка Лиги чемпионов. Когда эмоции после долгожданной победы немного утихли, игроки принялись раздавать интервью. Грилиш и Уокер присоединились к яркому квартету Каррагера, Ричардса, Анри и Кейт Абдо.

Джек обратился к Тьерри: «Могу я задать тебе вопрос? Ты лучше всего играл слева...». Француз не дал полузащитнику закончить мысль: «Да я был хорош везде, чувак».

Грилиш не сдался, и когда все перестали смеяться, все же задал легенде «Арсенала» вопрос: «Нет, послушай! Ты играл слева, как думаешь смог бы ты обогнать и обыграть Уокера? Серьезно!»

Анри ответил блестяще: «В своей топовой форме? Да я бы делал это каждый день! Но мы никогда этого не узнаем». Судя по улыбке на лице Кайла, слова Тьерри его не обидели, а лишь развеселили.

А как думаете вы? Справился бы Анри времен своей игры за «Арсенал» с Уокером?