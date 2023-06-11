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🎥 После победы в ЛЧ Грилиш спросил у Анри, смог бы тот обыграть Уокера. Тьерри дал блестящий ответ

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«Манчестер Сити» стал обладателем кубка Лиги чемпионов. Когда эмоции после долгожданной победы немного утихли, игроки принялись раздавать интервью. Грилиш и Уокер присоединились к яркому квартету Каррагера, Ричардса, Анри и Кейт Абдо.

Джек обратился к Тьерри: «Могу я задать тебе вопрос? Ты лучше всего играл слева...». Француз не дал полузащитнику закончить мысль: «Да я был хорош везде, чувак».

Грилиш не сдался, и когда все перестали смеяться, все же задал легенде «Арсенала» вопрос: «Нет, послушай! Ты играл слева, как думаешь смог бы ты обогнать и обыграть Уокера? Серьезно!»

Анри ответил блестяще: «В своей топовой форме? Да я бы делал это каждый день! Но мы никогда этого не узнаем». Судя по улыбке на лице Кайла, слова Тьерри его не обидели, а лишь развеселили.

А как думаете вы? Справился бы Анри времен своей игры за «Арсенал» с Уокером?

2 комментария

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Yen Bedder
В топовой форме Анри мог обыграть любого
+7
0
+7
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singsinner2
анри был гораздо больше чем фланговый игрок. скорее всего на фланге уокер бы его схарчил без соли, но после пары проб&ошибок анри бы сместился в центр или на другой край
+2
-2
0
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