Аргумент навека.

С тех пор, как Ришарлисон присоединился к «Тоттенхэму» в июле 2022 года, он забил только один гол в Премьер-лиге - против «Ливерпуля» на «Энфилде».

Многие из вас его помнят - бразилец снял футболку после того, как сравнял счет на 93-й минуте (3-3), а вскоре Диогу Жота принес «Ливерпулю» победу.

Микаил Антонио и Каллум Уилсон, из футбольного подкаста The Footballer, высмеяли бразильского нападающего.

«В этом сезоне он забил четыре раза. Трижды он был в офсайде и четырежды снимал футболку после забитого мяча. У него четыре желтых - он висит на дисквалификации», - заявил Уилсон.

Ришарлисон не смог пропустить критику мимо ушей:

«Сколько голов вы забили на чемпионате мира?»

Ребята промолчали, но не мы - Антонио не добрался до Катара (как и остальных ЧМ), поскольку не сумел преодолеть квалификацию со сборной Ямайки, а Уилсон, который выступает за сборную Англии, принял участие на ЧМ-2022 и даже отличился голевой передачей.

Ришарлисон оформил 3+1, а один из его голов, и вовсе, был признан лучшим на турнире.

И все же, что не так с Ришарлисоном в клубном футболе?