Разбираемся с британским The Athletic.

Британское издание The Athletic проанализировало все пятнадцать тренерских отставок, которые произошли в этом сезоне АПЛ. Выводы напрашиваются довольно очевидные: только в двух случаях можно сказать, что увольнение тренера принесло серьезные плоды.

Больше других клубов от смены тренеров выиграли «Вулверхэмптон», который выгнал Бруну Лаже после 8 тура и назначил Хулена Лопетеги (плюс пять позиций), а также рекордсмен «Астон Вилла», которая после 11 тура попрощалась со Стивеном Джеррардом и сделала выбор в пользу Унаи Эмери.

Справедливости ради нужно уточнить, что сравнивать отставки в начале чемпионата и в его конце не совсем корректно из-за разной плотности в таблице.

Больше остальных от смены на тренерском мостике предсказуемо пострадали два клуба − «Челси» и «Тоттенхэм». Грэм Поттер принимал команду после Томаса Тухеля на 6 месте, а отдавал на 12-м, тогда как до ухода Антонио Конте «шпоры» были четвертыми, а закончили сезон на восьмом месте − вне еврокубков.

Уходы Брендана Роджерса из «Лестера» и Хави Грасии из «Лидса» не спасли клубы от вылета в чемпионшип. Если Дин Смит поднял «лис» на одну строку (с 18 на 19), то при Сэме Эллардайсе «Лидс» грохнулся на две − со спасительного 17 места на предпоследнее 19-ое.