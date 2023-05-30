Напоминание о проведенном в Лондоне времени.

В воскресенье днем «Арсенал» на «Эмирейтс» разгромил «Вулверхэмптон» со счетом 5:0. В этом сезоне канониры долгое время претендовали на чемпионство, но финишировали вторыми вслед за «Сити».

В последней игре сезона Гранит Джака сделал дубль и его поведение после матча выглядело так, как будто бы уже летом он сменит клуб. В последнее время его отправляли в «Байер», но пока эти слухи кажутся беспочвенными.

Ранее сообщалось, что швейцарец решил уйти из-за жены, но сам игрок в разговоре с болельщиками опроверг эти домыслы. После Джака оказался среди другой толпы фанатов «Арсенала» и принялся раздавать автографы.

Один из болельщиков подошел к игроку и передал ему большую фоторамку с несколькими фотографиями Гранита, снятыми во время его арсенальской карьеры. Хороший сувенир и напоминание о семи годах, которые он провел в клубе.

За последние несколько лет отношение к Граниту Джаке со стороны болельщиков сильно изменилось. Всего четыре года назад его освистывали, а он реагировал на это тем, что демонстративно закрывал руками уши. Он кричал толпе нецензурные слова, а затем отказывался извиняться, даже несмотря на то, что уже тогда носил капитанскую повязку.

Даже в прошлом году Джаку критиковали за частые необдуманные карточки и отсутствие дисциплины, особенно во время важных матчей. Теперь, когда игрок близок к уходу, болельщики осознали его важность.

В этом сезоне у хавбека всего 5 желтых карточек и ни одной красной. Он забил 7 голов и отдал 7 голевых передач − лучший сезон за «Арсенал».