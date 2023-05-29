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🥰Милота дня. Дочка Зинченко забила гол на «Эмирейтс» и порадовала болельщиков «Арсенала»

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Отпраздновала вместе с отцом.

Сегодня в АПЛ были сыграны последние матчи сезона-2022/2023. «Арсенал», который весь сезон был одним из основных претендентов на чемпионство, не хватило на последние туры и команда Артеты заняла второе место.

В последнем туре на «Эмирейтс» «канониры» разгромили «Вулверхэмптон» со счетом 5:0. После игры Александр Зинченко, который не попал в заявку из-за повреждения, оказался на газоне стадиона вместе со своей дочкой Евой.

Он подошел вместе с ней к воротам, за которыми все еще находились болельщики, дал мяч и показал бить в ворота. Девочка забила гол, а после побежала праздновать это событие вместе с папой. Фанаты «Арсенала» отлично поддержали ребенка.

Около недели назад стало известно о том, что в скором времени семья Александра и Влады Зинченко ждет пополнение.

2 комментария

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Messi228007SHREK
Ну дайте уже ему ЗМ , за то что он украинец.
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