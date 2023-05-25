Разговоры об уходе Гранита Джаки из «Арсенала» ходят на протяжении всей второй половины сезона-2022/23. Полузащитнике подтверждал, но и не опровергал подобные сообщения, однако его свежий пост заставляет задуматься.

Перед матчем с «Вулвз», который может стать его последним за лондонцев, Джака опубликовал загадочную сторис: с баннером воскресного матча и сообщением «Спасибо, гуннеры».

Пока неясно, означает ли это прощание, но уже сейчас кажется, что Джака практически подтвердил свой уход.