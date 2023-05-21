34 комментария

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❌😱 Некоторые фанаты «Манчестер Юнайтед» требуют дисквалифицировать Холанда на финал Кубка Англии. И у их требования есть основания

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Такое уже случалось.

Некоторые фанаты «Манчестер Юнайтед» (и не только) в соцсетях призывают забанить Эрлинга Холанда после того, как он произнес матерное слово в прямом эфире.

После победы «Манчестер Сити» над «Челси» Холанд подбежал к Джеку Грилишу во время его интервью для Sky Sports. Норвежский обнял друга и сказал: «I f****** love ya, you know that!» (Я чертовски люблю тебя, ты же это знаешь).

В 2011 году Уэйна Руни забанили за аналогичный инцидент. Камеры того же Sky Sports поймали момент, когда он кричал «F****** come on!» (Черт возьми, давайте!) после того, как забил хет-трик в ворота «Вест Хэма» в АПЛ. За эти слова игрок «Юнайтед» получил дисквалификацию на два матча от английской футбольной ассоциации и пропустил полуфинал Кубка против «Сити», где манкунианцы проиграли со счетом 0:1.

Увидев выходку Холанда, фанаты начали требовать справедливости в соцсетях:

💬 «Холанд получит бан или это правило применяется только к игрокам «Манчестер Юнайтед»?»

💬 «Видел, как болельщики «Юнайтед» пытались добиться дисквалификации Холанда за нецензурную брань в эфире Sky. Думал, что они глупые, но потом увидел, что Руни на самом деле забанили за то же самое. Интересно, поступят ли ФА и АПЛ так же?»

💬 «Уэйн Руни был дисквалифицирован на 3 матча в 2011 году за нецензурную брань в прямом эфире. Руни пропустил полуфинал Кубка Англии против «Ман Сити», который мы проиграли со 🤷🏻‍♂️ 1:0. »

💬 «Уэйн Руни был дисквалифицирован на 3 матча в 2011 году за нецензурную брань в прямом эфире. Руни пропустил полуфинал Кубка Англии против «Ман Сити», который мы проиграли со 🤷🏻‍♂️ 1:0. »

В целом, ситуации действительно похожие, а, учитывая, что 3 июня «Юнайтед» сыграет в финале Кубка Англии против «Сити», то фанаты наверняка приложат все усилия, чтобы обратить внимание ФА на этот инцидент и попробовать вывести из игры беспощадного норвежского форварда.

34 комментария

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sasha333
Ответ #SharkTeam
Руни подбежал к камере и четко глядя в нее начал орать. В трансляцию хорошо попало Получить бан на праздновании титула когда тебя случайно выхватила камера, жесть, нелепее не может быть) ну и кабинетчики
Случайно выхватила камера? Он подошёл когда грилиш интервью давал, это по твоему случайно?
+41
-5
+36
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ЖАН КЛОД ВАНДАЛ
Ответ DolJun
есть мнение что с альваресом сити в атаке куда вариативнее
А было бы даже забавно посмотреть, как после (возможной) дисквалификации Холанда Сити разносит МЮ с Альваресом, который, допустим, делает дубль. 👹
+21
-6
+15
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Akselrod Andrei
Че за клоунское правило? После матча нельзя материться? И вообще где связь между футболом и телеканалом?
+16
-4
+12
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Sergey
Ответ #SharkTeam
Руни подбежал к камере и четко глядя в нее начал орать. В трансляцию хорошо попало Получить бан на праздновании титула когда тебя случайно выхватила камера, жесть, нелепее не может быть) ну и кабинетчики
Случайно выхватила камера
Грилиш стоит с микро и дает интервью

Логику при рождении не дали или еще уровень не прошел, чтобы открыть ачивку?
+17
-7
+10
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#SharkTeam
Руни подбежал к камере и четко глядя в нее начал орать. В трансляцию хорошо попало
Получить бан на праздновании титула когда тебя случайно выхватила камера, жесть, нелепее не может быть) ну и кабинетчики
+40
-33
+7
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DolJun
есть мнение что с альваресом сити в атаке куда вариативнее
+10
-4
+6
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CyberUnited
Ответ sasha333
Случайно выхватила камера? Он подошёл когда грилиш интервью давал, это по твоему случайно?
Поражаюсь как некоторые люди в любой ситуации пытаются оправдать своих игроков)) Человек с микрофоном стоит))
+6
-2
+4
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CyberUnited
Ответ Полуэктов Пётр
Не надо такой последовательности. Мне лично всё равно и на Сити и на МЮ, я за Челси болею. Поэтому в данной ситуации считаю себя беспристрастным. Мне кажется, что с Руни тогда обошлись слишком жестко и это была ошибка. Повторять ошибку вновь и вновь ради последовательности? Глупость полная. Тогда давайте будем все эпизоды на поле судить с ошибками. Ведь за историю АПЛ судья ошибались практически в любом эпизоде, так давайте будем последовательны... или бред?
Я только за, если не забанят, но пускай признают ошибку в ситуации с Руни.
+3
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tequila_iced
Если побеждать то в любом составе соперника. Нехрен ныть
+5
-3
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Полуэктов Пётр
Ответ CyberUnited
Конечно должна быть последовательность в действиях FA, но пускай сами разбираются, фанатам МЮ не нужно акцентировать на этом внимание и тем более ныть.
Не надо такой последовательности.
Мне лично всё равно и на Сити и на МЮ, я за Челси болею. Поэтому в данной ситуации считаю себя беспристрастным. Мне кажется, что с Руни тогда обошлись слишком жестко и это была ошибка. Повторять ошибку вновь и вновь ради последовательности? Глупость полная. Тогда давайте будем все эпизоды на поле судить с ошибками. Ведь за историю АПЛ судья ошибались практически в любом эпизоде, так давайте будем последовательны... или бред?
+1
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+1
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Eledsul1
Ответ Леонид Ботвинник
А чего дубль. Мог написать и 5. Скромный ты наш .
пятерку отгрузил бы Холланд, а Альварес трешку и две голевые.
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Anna Stebakova
Автор
Ответ Анхолик
На дадут, так как это было в АПЛ а это кубок 😊😊
С Руни было так же)
Дисквал за проступок в АПЛ на полуфинал Кубка, так как все они под эгидой английской футбольной ассоциации
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Рустам Лепиев
Я хочу чтоб они их обыграли с этим Холандом
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Muhammad Nazaraliev
Ответ Сергей Посохов
Холодец Мю случайно трешку в шоу матче отгрузил в первом круге. На этом все. Мю не аутсайдер и середняк что бы пачками класть
Трёшку случайно? Надеюсь это был сарказм
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Сергей Посохов
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Ответ Eledsul1
пятерку отгрузил бы Холланд, а Альварес трешку и две голевые.
Холодец Мю случайно трешку в шоу матче отгрузил в первом круге. На этом все. Мю не аутсайдер и середняк что бы пачками класть
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Сергей Посохов
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Ответ Леонид Ботвинник
А чего дубль. Мог написать и 5. Скромный ты наш .
Ну с таким сити и альварез может пачками класть аутсайдерам и не только. Жаль что играет Белоснежка больше за которую переплатили. Хотя лето впереди все может и поменяться
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Артур Мкртычян
Ответ Леонид Ботвинник
А чего дубль. Мог написать и 5. Скромный ты наш .
ты так удивлен? альварес в трёх голах Ливерпулю участвовал. забить мю не проблема. Я думаю.
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Леонид Ботвинник
Ответ ЖАН КЛОД ВАНДАЛ
А было бы даже забавно посмотреть, как после (возможной) дисквалификации Холанда Сити разносит МЮ с Альваресом, который, допустим, делает дубль. 👹
А чего дубль. Мог написать и 5. Скромный ты наш .
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Анастасия98.98
Они это серьёзно?)
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Сергей Посохов
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Ответ Ярослав Кравченко
Действительно, какая связь? Идёт футбол, в прямом эфире, который смотрят не только взрослые, но и дети. Да что там, очень много и среди взрослых «нежного» населения, которым будет неприятно слушать мат из телевизора. А так конечно да, связи конечно никакой))
Конечно. Это элементарная норма этики. Это не только в Англии. Даже в нашей болотной лиге посмотри как снимают во время матча что там даже маты проскакивают. Как бы дно тв не пытался их глушить.
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Ярослав Кравченко
Ответ Akselrod Andrei
Че за клоунское правило? После матча нельзя материться? И вообще где связь между футболом и телеканалом?
Действительно, какая связь? Идёт футбол, в прямом эфире, который смотрят не только взрослые, но и дети. Да что там, очень много и среди взрослых «нежного» населения, которым будет неприятно слушать мат из телевизора.

А так конечно да, связи конечно никакой))
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Ali
Побольше плюсуйте статью чтоб увидели функционеры ФА
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Muhammad Nazaraliev
МЮ не сможет, фанаты помогут
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Анхолик
На дадут, так как это было в АПЛ а это кубок 😊😊
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