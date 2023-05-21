34 комментария

❌😱 Некоторые фанаты «Манчестер Юнайтед» требуют дисквалифицировать Холанда на финал Кубка Англии. И у их требования есть основания
Такое уже случалось.
Некоторые фанаты «Манчестер Юнайтед» (и не только) в соцсетях призывают забанить Эрлинга Холанда после того, как он произнес матерное слово в прямом эфире.
После победы «Манчестер Сити» над «Челси» Холанд подбежал к Джеку Грилишу во время его интервью для Sky Sports. Норвежский обнял друга и сказал: «I f****** love ya, you know that!» (Я чертовски люблю тебя, ты же это знаешь).
В 2011 году Уэйна Руни забанили за аналогичный инцидент. Камеры того же Sky Sports поймали момент, когда он кричал «F****** come on!» (Черт возьми, давайте!) после того, как забил хет-трик в ворота «Вест Хэма» в АПЛ. За эти слова игрок «Юнайтед» получил дисквалификацию на два матча от английской футбольной ассоциации и пропустил полуфинал Кубка против «Сити», где манкунианцы проиграли со счетом 0:1.
Увидев выходку Холанда, фанаты начали требовать справедливости в соцсетях:
💬 «Холанд получит бан или это правило применяется только к игрокам «Манчестер Юнайтед»?»
💬 «Видел, как болельщики «Юнайтед» пытались добиться дисквалификации Холанда за нецензурную брань в эфире Sky. Думал, что они глупые, но потом увидел, что Руни на самом деле забанили за то же самое. Интересно, поступят ли ФА и АПЛ так же?»
💬 «Уэйн Руни был дисквалифицирован на 3 матча в 2011 году за нецензурную брань в прямом эфире. Руни пропустил полуфинал Кубка Англии против «Ман Сити», который мы проиграли со 🤷🏻♂️ 1:0. »
💬 «Уэйн Руни был дисквалифицирован на 3 матча в 2011 году за нецензурную брань в прямом эфире. Руни пропустил полуфинал Кубка Англии против «Ман Сити», который мы проиграли со 🤷🏻♂️ 1:0. »
В целом, ситуации действительно похожие, а, учитывая, что 3 июня «Юнайтед» сыграет в финале Кубка Англии против «Сити», то фанаты наверняка приложат все усилия, чтобы обратить внимание ФА на этот инцидент и попробовать вывести из игры беспощадного норвежского форварда.
Грилиш стоит с микро и дает интервью
Логику при рождении не дали или еще уровень не прошел, чтобы открыть ачивку?
Получить бан на праздновании титула когда тебя случайно выхватила камера, жесть, нелепее не может быть) ну и кабинетчики
Мне лично всё равно и на Сити и на МЮ, я за Челси болею. Поэтому в данной ситуации считаю себя беспристрастным. Мне кажется, что с Руни тогда обошлись слишком жестко и это была ошибка. Повторять ошибку вновь и вновь ради последовательности? Глупость полная. Тогда давайте будем все эпизоды на поле судить с ошибками. Ведь за историю АПЛ судья ошибались практически в любом эпизоде, так давайте будем последовательны... или бред?
Дисквал за проступок в АПЛ на полуфинал Кубка, так как все они под эгидой английской футбольной ассоциации
А так конечно да, связи конечно никакой))