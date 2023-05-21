34 комментария

Такое уже случалось.

Некоторые фанаты «Манчестер Юнайтед» (и не только) в соцсетях призывают забанить Эрлинга Холанда после того, как он произнес матерное слово в прямом эфире.

После победы «Манчестер Сити» над «Челси» Холанд подбежал к Джеку Грилишу во время его интервью для Sky Sports. Норвежский обнял друга и сказал: «I f****** love ya, you know that!» (Я чертовски люблю тебя, ты же это знаешь).

В 2011 году Уэйна Руни забанили за аналогичный инцидент. Камеры того же Sky Sports поймали момент, когда он кричал «F****** come on!» (Черт возьми, давайте!) после того, как забил хет-трик в ворота «Вест Хэма» в АПЛ. За эти слова игрок «Юнайтед» получил дисквалификацию на два матча от английской футбольной ассоциации и пропустил полуфинал Кубка против «Сити», где манкунианцы проиграли со счетом 0:1.

Увидев выходку Холанда, фанаты начали требовать справедливости в соцсетях:

💬 «Холанд получит бан или это правило применяется только к игрокам «Манчестер Юнайтед»?»

💬 «Видел, как болельщики «Юнайтед» пытались добиться дисквалификации Холанда за нецензурную брань в эфире Sky. Думал, что они глупые, но потом увидел, что Руни на самом деле забанили за то же самое. Интересно, поступят ли ФА и АПЛ так же?»

💬 «Уэйн Руни был дисквалифицирован на 3 матча в 2011 году за нецензурную брань в прямом эфире. Руни пропустил полуфинал Кубка Англии против «Ман Сити», который мы проиграли со 🤷🏻‍♂️ 1:0. »

💬 «Уэйн Руни был дисквалифицирован на 3 матча в 2011 году за нецензурную брань в прямом эфире. Руни пропустил полуфинал Кубка Англии против «Ман Сити», который мы проиграли со 🤷🏻‍♂️ 1:0. »

В целом, ситуации действительно похожие, а, учитывая, что 3 июня «Юнайтед» сыграет в финале Кубка Англии против «Сити», то фанаты наверняка приложат все усилия, чтобы обратить внимание ФА на этот инцидент и попробовать вывести из игры беспощадного норвежского форварда.