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Салах – девятый с 19 голами. Стали известны результаты голосования на игрока года в АПЛ

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В пятницу утром стали известны результаты голосования за награду игроку года в АПЛ, присуждаемую Ассоциацией футбольных писателей.

Победителем внезапно стал Эрлинг Холанд с 35 голами и 7 ассистами в дебютном сезоне. За форвардом «Ман Сити» последовал дуэт «Арсенала» – Букайо Сака и Мартин Эдегор. Далее – Кевин де Брюйне, Маркус Рэшфорд, Харри Кейн, Деклан Райс и Каземиро.

Прошлогодний победитель, Мо Салах, набивший 19+7, стал лишь девятым.

Coupe du Monde 2022 - Salah, Haaland... Des absents qui vont nous manquer

1 комментарий

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Jazzzz
Внезапно)))
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