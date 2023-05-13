В пятницу утром стали известны результаты голосования за награду игроку года в АПЛ, присуждаемую Ассоциацией футбольных писателей.

Победителем внезапно стал Эрлинг Холанд с 35 голами и 7 ассистами в дебютном сезоне. За форвардом «Ман Сити» последовал дуэт «Арсенала» – Букайо Сака и Мартин Эдегор. Далее – Кевин де Брюйне, Маркус Рэшфорд, Харри Кейн, Деклан Райс и Каземиро.

Прошлогодний победитель, Мо Салах, набивший 19+7, стал лишь девятым.