Могли приобрести еще более именитый и известный клуб.

Исполнительный директор «Рексхэма» Хамфри Кер рассказал, что специальная система подсчета баллов определила, какую именно британскую команду приобретут Райан Рейнольдс и Роб МакЭлхенни. Еще один клуб был крайне близок к первому месту.

В недавнем интервью он поведал, что валлийский клуб был выбран для покупки, так как соответствовал целому ряду определенных критериев.

«Многие люди очень хвалили нас за то, что мы выбрали именно «Рексхэм», − сказал Кер в интервью The Athletic. − Оглядываясь назад, могу сказать, что в этом есть смысл. «Рексхэм» был одним из первых претендентов. Но мы сели и рассмотрели множество клубов, оценивая, подходят ли они для того, что мы надеемся сделать».

Кер признался, что наиболее близкие и предметные разговоры были о потенциальной покупки «Болтона».

«Для клуба такого размера, истории и инфраструктуры, они были доступны по очень низкой цене. Но мы посчитали, что это слишком крупная рыба».

Исполнительный директор валлийцев сказал, что после того, как «Болтон» был отвергнут, ввели процесс отбора, по которому каждый клуб ранжировался по системе баллов. Баллы начислялись на основании критериев, касающихся фанбазы, географии, социально-экономического статус и материальной базы. Кер показал, что «Рексхэм» не набирал большого количества баллов, особенно из-за последнего пункта.

Низкий рейтинг материально-технической базы был обусловлен тем, что клуб не владеет своим домашним стадионом, а также у него нет специальной тренировочной базы для игроков.

Однако благодаря рейтингу фанбазы, географии и зоны охвата бывший клуб Национальной лиги взлетел на вершину, набрав 38 из 50 баллов.

Хамфри Кер также рассказал о том, что «Хартлпул» был очень близок, но набрал 36 очков, что всего на два балла меньше, чем «Рекскхэм». Эта команда из Лиги 2 оказалась в проигрыше из-за близости к грандам Чемпионшипа и АПЛ.

«Хартлпул» был не очень хорош с точки зрения географии, потому что они близки к Мидлсбро, к Сандерленду и Ньюкаслу. Это дает серьезное соревнование с большими клубами. Кажется, что они были близки, но звездами был предначертан «Рексхэм».

«Хартпул» стал запасным вариантом на случай, если с валлийским клубом что-то не получится. Интересно, что «Рексхэм» заменит именно эту команду в четвертом дивизионе английских лиг.

Похоже, что система начисления очков сработала в пользу совладельцев, верно?