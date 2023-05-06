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FIFA 23 определилась с лучшими игроками АПЛ этого сезона. Команда получилась предсказуемой

Клубы Клубы
Манчестер Сити Манчестер Сити
премьер-лига Англия премьер-лига Англия
Арсенал Арсенал
Александр Зинченко Александр Зинченко
Вильям Салиба Вильям Салиба
Ливерпуль Ливерпуль
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
Киран Триппьер Киран Триппьер
Рубен Диаш Рубен Диаш
Аарон Рэмсдейл Аарон Рэмсдейл
Кевин де Брюйне Кевин де Брюйне
Каземиро Каземиро
Мартин Эдегор Мартин Эдегор
Мохамед Салах Мохамед Салах
Маркус Рэшфорд Маркус Рэшфорд
Эрлинг Холанд Эрлинг Холанд
Рафаэль Варан Рафаэль Варан
Сон Хын Мин Сон Хын Мин
Букайо Сака Букайо Сака
Харри Кейн Харри Кейн
Рис Джеймс Рис Джеймс
Бруно Гимараэс Бруно Гимараэс
Габриэл Мартинелли Габриэл Мартинелли
Футбол Футбол

«Горожан» оказалось меньше, чем «гуннеров».

Сезон в АПЛ еще не закончился, однако FIFA 23 уже вовсю подводит его итоги. В частности представлен так называемый TOTS или Team of the Season.

В команду сезона вошли четырнадцать игроков и еще четверо были добраны по карточкам TOTS moments − лучшие футболисты по индивидуальному перфомансу. Это Харри Кейн и Сон Хын Мин из «Тоттенхэма», Рафаэль Варан из «Юнайтед» и Рис Джеймс из «Челси».

Весь список игроков выглядит следующим образом:

Аарон Рэмсдейл, Александр Зинченко, Вильям Салиба, Мартин Эдегор, Букайо Сака, Габриэл Мартинелли − все, «Арсенал»;

Рубен Диаш, Эрлинг Холанд и Кевин Де Брюйне − все, «Сити»;

Киран Триппьер и Бруну Гимараэс − оба, «Ньюкасл»;

Каземиро, Маркус Рэшфорд, Рафаэль Варан − трое, «Юнайтед»;

Харри Кейн и Сон Хын Мин − оба, «Тоттенхэм»;

Мохамед Салах − «Ливерпуль»;

Рис Джеймс − «Челси».

А кого бы вы включили или убрали из команды сезона FIFA 2023? Пишите в комментариях.

29 комментариев

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Janture Beckjan
Что там Сон делает? У него один из худших сезонов в карьере и он это даже сам признал
+20
-1
+19
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said
А где Бруну и Мартинес мясник
+17
-2
+15
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sinkindragon@gmail.com
Ответ AlexKovalev
Сборная называется: «Что тут забыл Зинченко?»
несколько раз признавался игроком месяца в Арсенале
+7
0
+7
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Денис Даниленко
Госпаде, где Магуайер?
+6
0
+6
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sinkindragon@gmail.com
лучший игрок Ливерпуля это Алиссон
+4
0
+4
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TravenS
Аке, а не Зинченко. Где Грилиш?
+5
-3
+2
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Schiaff1no
Если кто не знает- список формировался путем голосования болельщиков. Вопросы "де этот, де тот" не к ЕА
+2
0
+2
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Schiaff1no
Ответ TravenS
Аке, а не Зинченко. Где Грилиш?
Аке в команде тотсов сообщества был
+2
0
+2
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Александр Дюба
Ответ TravenS
Аке, а не Зинченко. Где Грилиш?
Аке в команде сообщества был
+1
0
+1
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Матвей Бондарев
Какого ... там Рэмсдейл делает? Ведь очевидно же, что лучший ГК - Алиссон. У него больше всех сейвов. Только из-за в целом команды он не попал на топовую позицию? Какая же дичь.
+1
0
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Амина Ибрагимова
Алиссон покинул чат
+1
0
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Леонид Федоров
Ответ Janture Beckjan
Что там Сон делает? У него один из худших сезонов в карьере и он это даже сам признал
Он в моментах а то я тоже сначала удивился
+1
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AlexKovalev
Ответ sinkindragon@gmail.com
несколько раз признавался игроком месяца в Арсенале
Ага, и с капитанской повязкой повязкой выходил. Всё по футбольным заслугам, без сомнений.
+1
-1
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untilofend
рис джеимс? все 5 раз сыграл
0
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Teodrakis
Ответ Тимур Бадыров
Фернандеш????? Где
Ты про португальского Зобнина?
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<~Inter~>
Рейтинг чисто для хайпа. Набрали игроков с именем и не более того
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Ильяс
Ответ Александр Дюба
Аке в команде сообщества был
UU
0
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Dr. Dre_123
Диаш, Варан, Рис лишние, там должны быть Ботман, Шер, Робертсон и Алиссон вместо Рамздейла
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Rufatik
Что тут Джеймс делает 75% сезона пробыл в лазарете
0
0
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Teodrakis
Перекличка потерявших Месси через 1..2..3..
+2
-2
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Дороф
Среди номинантов на позицию ЛЗ были только Люк Шоу и Зинченко. Кто из них был лучше? (Аке и Робертсон уже получили свои карты "Команды сезона" и на голосовании не рассматривались.)
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Джейме Ланнистер
Джеймс, Сон, Варан разве могут попадать в самих худших
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Василий Васильев
Рэшфорд имба
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зейтри
Где мудрик
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Никита Самарин
Комментарий удален пользователем
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