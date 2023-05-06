29 комментариев

FIFA 23 определилась с лучшими игроками АПЛ этого сезона. Команда получилась предсказуемой
«Горожан» оказалось меньше, чем «гуннеров».
Сезон в АПЛ еще не закончился, однако FIFA 23 уже вовсю подводит его итоги. В частности представлен так называемый TOTS или Team of the Season.
В команду сезона вошли четырнадцать игроков и еще четверо были добраны по карточкам TOTS moments − лучшие футболисты по индивидуальному перфомансу. Это Харри Кейн и Сон Хын Мин из «Тоттенхэма», Рафаэль Варан из «Юнайтед» и Рис Джеймс из «Челси».
Весь список игроков выглядит следующим образом:
Аарон Рэмсдейл, Александр Зинченко, Вильям Салиба, Мартин Эдегор, Букайо Сака, Габриэл Мартинелли − все, «Арсенал»;
Рубен Диаш, Эрлинг Холанд и Кевин Де Брюйне − все, «Сити»;
Киран Триппьер и Бруну Гимараэс − оба, «Ньюкасл»;
Каземиро, Маркус Рэшфорд, Рафаэль Варан − трое, «Юнайтед»;
Харри Кейн и Сон Хын Мин − оба, «Тоттенхэм»;
Мохамед Салах − «Ливерпуль»;
Рис Джеймс − «Челси».
А кого бы вы включили или убрали из команды сезона FIFA 2023? Пишите в комментариях.
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