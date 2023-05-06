29 комментариев

«Горожан» оказалось меньше, чем «гуннеров».

Сезон в АПЛ еще не закончился, однако FIFA 23 уже вовсю подводит его итоги. В частности представлен так называемый TOTS или Team of the Season.

В команду сезона вошли четырнадцать игроков и еще четверо были добраны по карточкам TOTS moments − лучшие футболисты по индивидуальному перфомансу. Это Харри Кейн и Сон Хын Мин из «Тоттенхэма», Рафаэль Варан из «Юнайтед» и Рис Джеймс из «Челси».

Весь список игроков выглядит следующим образом:

Аарон Рэмсдейл, Александр Зинченко, Вильям Салиба, Мартин Эдегор, Букайо Сака, Габриэл Мартинелли − все, «Арсенал»;

Рубен Диаш, Эрлинг Холанд и Кевин Де Брюйне − все, «Сити»;

Киран Триппьер и Бруну Гимараэс − оба, «Ньюкасл»;

Каземиро, Маркус Рэшфорд, Рафаэль Варан − трое, «Юнайтед»;

Харри Кейн и Сон Хын Мин − оба, «Тоттенхэм»;

Мохамед Салах − «Ливерпуль»;

Рис Джеймс − «Челси».

А кого бы вы включили или убрали из команды сезона FIFA 2023? Пишите в комментариях.