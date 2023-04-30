Настоящий капитан.

Первый тайм матча «Лестер» − «Эвертон» подходил к концу. На табло горел счет 2:1 в пользу хозяев, когда в капитана и легенду «Эвертона» Шеймуса Коулмэна врезался хавбек «лис» Бубакари Сумаре.

Серьезность полученной травмы была видна даже без повторов. Нога Коулмэна выгнулась под неестественным углом и он рухнул на газон. Сумаре получил желтую карточку, медики довольно продолжительное время колдовали над Шеймусом.

Несмотря на серьезность повреждения, Коулмэн, которого уже погрузили на носилки и несли с поля, не просто лежал и смотрел в небо, а умудрялся заводить трибуны и поддерживать партнеров по команде. Поступок настоящей легенды и капитана клуба!

Это не первое серьезное повреждение в карьере защитника. В марте 2017 года в игре за сборную Ирландии Шеймус Коулмэн получил перелом той же правой ноги, которая пострадала и в этот раз. Тогда на восстановление ушло 292 дня, а игрок пропустил целых 45 матчей клуба. Вторая похожая травма может стоить ирландцу дальнейшей карьеры.

В эфире программы Monday Night Football на Sky Sports легенда «Ливерпуля» Джейми Каррагер прокомментировал произошедшее: «Это проблема не для «Эвертона», а для игрока. Скрестим пальцы и будем надеяться, что все не так серьезно. Выглядит все не очень. Сожалею, что так произошло. Он дает команде энергию и свое лидерство».

В отсутствии Коулмэна «Эвертон» смог сравнять счет в игре с «Лестером», которая завершилась со счетом 2:2.