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Харри Кейн − голевая машина. С момента его дебюта за «Тоттенхэм» ни один игрок не забил больше него

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Летом сменит клуб?

Воспитанник «Тотенхэма» Харри Кейн дебютировал в АПЛ за родной клуб 18 августа 2012 года. Тогда на 85-й минуте он заменил хавбека Сандро. Спустя двухлетнего скитания по арендам («Норвич», «Лестер») в сезоне-2013/2014 форвард наконец стал получать больше игрового времени в Лондоне и забил свой первый мяч.

По данным Transfermarkt, за последние десять лет в АПЛ нет ни одного форварда, который бы забил больше голов, чем Харри Кейн.

Ближайшим преследователем 29-летнего англичанина, которым активно интересуются «Юнайтед» и «ПСЖ», стали Серхио Агуэро и Мохамед Салах. Это и немудрено, ведь несколько сезонов подряд именно эта троица вела борьбу за награду лучшему бомбардиру сезона АПЛ.

В десятку попал только один номинальный хавбек − Рияд Марез из «Сити». Серхио Агуэро уже завершил карьеру, а Ромелу Лукаку радует болельщиков миланского «Интера».

1 комментарий

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Bashir K-ov
Интересно было посмотреть кому сколько матчей понадобилось для этого
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