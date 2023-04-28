Летом сменит клуб?

Воспитанник «Тотенхэма» Харри Кейн дебютировал в АПЛ за родной клуб 18 августа 2012 года. Тогда на 85-й минуте он заменил хавбека Сандро. Спустя двухлетнего скитания по арендам («Норвич», «Лестер») в сезоне-2013/2014 форвард наконец стал получать больше игрового времени в Лондоне и забил свой первый мяч.

По данным Transfermarkt, за последние десять лет в АПЛ нет ни одного форварда, который бы забил больше голов, чем Харри Кейн.

Ближайшим преследователем 29-летнего англичанина, которым активно интересуются «Юнайтед» и «ПСЖ», стали Серхио Агуэро и Мохамед Салах. Это и немудрено, ведь несколько сезонов подряд именно эта троица вела борьбу за награду лучшему бомбардиру сезона АПЛ.

В десятку попал только один номинальный хавбек − Рияд Марез из «Сити». Серхио Агуэро уже завершил карьеру, а Ромелу Лукаку радует болельщиков миланского «Интера».