Интересно, у стадиона есть поле для гольфа?

Клуб голливудских актеров Райана Рейнольдса и Роба МакЭлхенни до их прихода долгие годы (если быть точным, то пятнадцать) пытался получить повышение в классе. На третий сезон новые владельцы выполнили одно из основных обещаний − «Рексхэм» пробился в четвертый дивизион не через плей-офф, а напрямую, выиграв пятый. В любом другом сезоне количества очков, которые набрал второй клуб «Ноттс Каунти» хватило бы для промоута, но не в этом году.

Теперь команда ждет обещанной поездки в Лас-Вегас, где она сможет оторваться после выполнения задачи и такого сложного сезона, а главный тренер клуба хочет видеть усиление состава. Не успели высохнуть капли шампанского в раздевалке валлийцев, как Райан и Роб взялся за комплектование состава. Причем первый возможный вариант кажется одновременно слишком очевидным и сильно невероятным.

После победного матча против «Борэм Вуд», который подарит путевку в четвертый дивизион, валлиец Гарет Бэйл, который завершил футбольную карьеру и теперь готов с головой уйти в любимый гольф, поздравил «Рексхэм» с повышением.

«Эй, Гарет! Давай сыграем в гольф! Я совершенно точно не собираюсь тратить 4 часа на попытки убедить тебя возобновить карьеру на один последний волшебный сезон», – написал в ответ Макэлхенни.

Выглядело не более чем просто обмен любезностями или шутка. Однако вчера поздним вечером Рейнольдс выложил коллаж, на котором Гарет Бэйл бежит по стадиону «Рексхэма» в футболке клуба, а на все это смотрят сам Райан и его друг Роб.

Твит быстро стал вирусным, а болельщики в комментариях сошли с ума. Один из них написал «не давай мне надежду», а другой − «просто сделайте это».

А как вы думаете, согласится ли Гарет Бэйл попылить еще один сезон за клуб из Уэльса, который играет в четвертом английском дивизионе? Пишите в комментариях.