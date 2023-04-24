Вечный вопрос.

Совладельцы «Рексхэма» Райан Рейнольдс и Роб Макэлханни выбрали, кого бы они хотели видеть в своей команде: Лионеля Месси или Криштиану Роналду.

Голливудские актеры купили валлийский клуб, выступающий в пятом дивизионе, в начале 2021 года. Они вложили большие средства в команду, инфраструктуру и сам город, и благодаря их усилиям в этом сезоне «Рексхэм» смог вернуться в профессиональный футбол, получив повышение в Лигу 2. В последний раз валлийцы там играли в 2008 году.

В связи с огромным успехом владельцев и их команды в сети вновь всплыло видео 2022 года, где Рейнольдс и Макэлханни дают интервью Sports Illustrated. Их попросили выбрать, кого бы они подписали, если бы это было возможно: Лионеля Месси или Криштиану Роналду.

Актеры согласились на том, что они бы оба предпочли аргентинского нападающего.

— Месси, — сказал Макэлханни.

Когда его спросили, почему он выбрал звезду «ПСЖ», он пошутил: «Мне нравится его размер».

Роб сказал это не просто так, ведь он часто появляется вместе с Рейнольдсом в одном кадре, и из-за их разницы над американским актером часто посмеиваются.

Рейнольдс добавил, что собирался сказать то же самое, что и его друг, но при этом высказал свое недовольство тем, что нельзя взять валлийского футболиста.

Канадец сказал: «Они оба невероятные спортсмены. Но думаю, я бы тоже взял Месси. Гарет Бэйл не вариант, не так ли?»