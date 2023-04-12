Действительно молодец.

Жоау Канселу покинул «Манчестер» зимой – на правах аренды он выступает за «Баварию», которая стала соперником «Сити» по четвертьфиналу Лиги чемпионов.

Канселу новой команде помочь не смог – португалец появился на поле при счете 0:3 под неодобрительный свист трибун.

А вот сам Канселу перед матчем отметился красивым поступком – направляюсь в раздевалку он не стал наступать на эмблему своего бывшего клуба, чем вызвал восторг болельщиков «горожан».