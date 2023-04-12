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Ушел из клуба, но проявил уважение: болельщики «Манчестер Сити» в восторге от поступка Жоау Канселу🔥🔥🔥

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Действительно молодец.

Жоау Канселу покинул «Манчестер» зимой – на правах аренды он выступает за «Баварию», которая стала соперником «Сити» по четвертьфиналу Лиги чемпионов.

Канселу новой команде помочь не смог – португалец появился на поле при счете 0:3 под неодобрительный свист трибун.

А вот сам Канселу перед матчем отметился красивым поступком – направляюсь в раздевалку он не стал наступать на эмблему своего бывшего клуба, чем вызвал восторг болельщиков «горожан».

3 комментария

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Demidov Artem
Ответ Skotique
разместить эмблему на полу, который существует для того, чтобы по нему ходить, чтобы потом восхищаться тем, что кто-то не наступает на эту эмблему. люди.
полторы тысячи + этому господину)
+1
0
+1
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Skotique
разместить эмблему на полу, который существует для того, чтобы по нему ходить, чтобы потом восхищаться тем, что кто-то не наступает на эту эмблему. люди.
+6
0
+6
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cektor
Достойно !)
+3
0
+3
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