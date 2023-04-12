Ушел из клуба, но проявил уважение: болельщики «Манчестер Сити» в восторге от поступка Жоау Канселу🔥🔥🔥
Действительно молодец.
Жоау Канселу покинул «Манчестер» зимой – на правах аренды он выступает за «Баварию», которая стала соперником «Сити» по четвертьфиналу Лиги чемпионов.
Канселу новой команде помочь не смог – португалец появился на поле при счете 0:3 под неодобрительный свист трибун.
А вот сам Канселу перед матчем отметился красивым поступком – направляюсь в раздевалку он не стал наступать на эмблему своего бывшего клуба, чем вызвал восторг болельщиков «горожан».
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