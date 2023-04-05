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Митрович за толчок судьи отстранен на 8 матчей и вернется только в мае, но в футболе были и более суровые наказания – вплоть до 30 лет😱😱😱

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Серб уходит в отпуск больше, чем на месяц.

Александар Митрович отстранен на 8 матчей за толчок судьи в Кубке Англии. На 70-й минуте четвертьфинальной игры вингер «Манчестер Юнайтед» Джейдон Санчо нанес удар, а полузащитник «Фулхэма» Виллиан отбил его, находясь на линии ворот. Главный арбитр матча Крис Кавана изучил повтор данного эпизода и показал футболисту лондонцев красную карточку за игру рукой.

После этого Митрович начал выражать недовольство и тоже получил красную карточку за то, что толкнул судью. После этого независимая комиссия приняла решение, что серб должен быть дисквалифицирован на 8 игр во всех внутренних турнирах, а также оштрафован на 75 тысяч фунтов.

Форвард сможет выйти на поле не раньше 13 мая – тогда «Фулхэм» выступит в гостях у «Саутгемптона».

Таким образом, Мтрович окажется вне футбола больше, чем на месяц. Но это не самое суровое наказание - в 1915 году Инок Уэст был признан виновным в участии в договорном матче наряду с одноклубниками по «Манчестер Юнайтед» Сэнди Тернбуллом, Артуром Уолли, а также с игроками «Ливерпуля» Джеки Шелдоном, Томом Миллером, Бобом Перселлом и Томасом Фейрфолом. Все участники сговора были пожизненно дисквалифицированы от футбола.

Manchester United's all-time top scorers

Уэст категорически протестовал против своей дисквалификации, заявив о своей невиновности, и даже подал иск о клевете. Однако он дважды проиграл в суде, после чего играл в Ирландии под вымышленным именем, был раскрыт и вновь дисквалифицирован.

Дисквалификацию Уэсту сняли лишь в 1945 году, когда ему было 59 лет. При этом до самой своей смерти в сентябре 1965 года Инок Уэст настаивал на своей невиновности.

А вспомните за что были дисквалифицированы другие «герои» этого списка?

5 комментариев

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Nicolas Kulikov
Ответ kaviknat
Ди Канио - толкнул судью, Суарез - показал, что у него хороший стоматолог, Кантона - показал навыки карате. А остальных за что?
Муту, вроде, за употребление чего-то
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Ape1sin
Ответ Graziano
Митровичу 8 матчей а Бруно даже желтую не дали за толчок судьи. Или лайнсмена можно пинать безнаказанно?
градация такая: 4ый судья -> лайнсмен -> боллбой -> главный судья -> быдлятина на трибуне
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kaviknat
Ди Канио - толкнул судью, Суарез - показал, что у него хороший стоматолог, Кантона - показал навыки карате. А остальных за что?
0
0
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kaviknat
Ответ Graziano
Митровичу 8 матчей а Бруно даже желтую не дали за толчок судьи. Или лайнсмена можно пинать безнаказанно?
Ну, может потому, что в действиях Бруну не было той агрессии, которая была у Митровича?
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Graziano
Митровичу 8 матчей а Бруно даже желтую не дали за толчок судьи. Или лайнсмена можно пинать безнаказанно?
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