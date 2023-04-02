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«Ты пойдешь со мной». Терри рассказал, как Диего Коста знакомился с партнерами в «Челси»

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Диего Коста приехал в «Челси» в далеком 2014-м после чемпионата мира. Джон Терри рассказал, как бразилец знакомился с новыми партнерами:

«Оскар представил Диего Косту мне, Кэйхиллу, Ивановичу и Матичу. Мы пожали друг другу руки, а затем Диего выпрямляется, смотрит мне прямо в глаза, стискивает зубы и говорит... «Я иду на войну. Ты пойдешь со мной».

Диего оправдал дерзость: за 3 сезона в «Челси» наколотил 58 мячей (52 в АПЛ) и отдал 21 ассист (20 в АПЛ), внеся огромный вклад в 2 титула Премьер-Лиги.

• У Косты и Терри даже есть 2 совместных гола: по разу ассистировали друг другу в АПЛ.

1 комментарий

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Остужающий
Вот кого сейчас не хватает)
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